English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hiểu đúng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Chủ Nhật, 08:49, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

Nghị định 200/2026 đã bổ sung nhiều quy định nhằm tăng tính minh bạch của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần hiểu đúng về trái phiếu để tránh rủi ro.

Đầu tư trái phiếu riêng lẻ là một hình thức đầu tư chứng khoán phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng trải qua giai đoạn khó khăn khi một số doanh nghiệp vi phạm quy định trong hoạt động phát hành, khiến niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường đang dần phục hồi với lượng trái phiếu phát hành ngày càng tăng.

Có nên đầu tư trái phiếu doanh nghiệp?

Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp chế ngân hàng, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết: Trái phiếu doanh nghiệp là một kênh đầu tư có thu nhập cố định hấp dẫn. So với gửi tiết kiệm ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp thường có mức lãi suất cao hơn, mang lại lợi tức hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư. Còn so với đầu tư cổ phiếu và một số kênh đầu tư có mức độ rủi ro cao, trái phiếu doanh nghiệp thường có mức độ rủi ro thấp hơn do đây là khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán cả gốc và lãi theo các điều kiện đã cam kết.

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, để lựa chọn được trái phiếu phù hợp, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến lãi suất mà còn phải hiểu rõ bản chất của loại chứng khoán này cũng như các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. Điều 4 Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế nêu rõ: trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 1 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.

hieu dung ve dau tu trai phieu doanh nghiep hinh anh 1
Ảnh minh họa có sự hỗ trợ của AI

Bên cạnh trái phiếu doanh nghiệp thông thường, pháp luật hiện hành còn quy định nhiều loại trái phiếu khác như trái phiếu doanh nghiệp xanh nhằm huy động vốn cho các dự án thuộc danh mục phân loại xanh hoặc dự án mang lại lợi ích về môi trường; trái phiếu chuyển đổi do công ty cổ phần phát hành và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính doanh nghiệp theo các điều kiện đã được xác định trước. "Điều quan trọng nhất là nhà đầu tư phải hiểu rõ loại trái phiếu mình mua, đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp phát hành và nắm được các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu" - Luật sư Đức bày tỏ.

Không phải ai cũng được mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Mặc dù là kênh đầu tư được nhiều người quan tâm, nhưng không phải mọi nhà đầu tư đều được phép tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo Nghị định 200/2026, đối với nhiều trường hợp phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được tham gia khi trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán. Đồng thời, tài sản bảo đảm phải đủ để bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc trái phiếu và không được là cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu hoặc phần vốn góp của chính doanh nghiệp phát hành.

Ngoài việc siết chặt điều kiện đối với nhà đầu tư, Nghị định 200/2026 còn yêu cầu doanh nghiệp phát hành phải công bố đầy đủ thông tin, báo cáo tình hình sử dụng vốn và phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Những quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

Lưu ý nội dung của trái phiếu doanh nghiệp

Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết, khi phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải xác định đầy đủ các điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu để công bố cho nhà đầu tư. Đây cũng là những thông tin quan trọng mà nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Theo đó, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý kỳ hạn, giá trị phát hành, mệnh giá, lãi suất, loại hình trái phiếu và phương thức thanh toán gốc, lãi. Cụ thể, kỳ hạn của từng đợt phát hành do doanh nghiệp quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn. Giá trị phát hành cũng do doanh nghiệp xác định trên cơ sở mục đích sử dụng vốn; trường hợp phát hành để đầu tư dự án phải căn cứ vào tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, còn nếu phát hành để cơ cấu lại nợ thì phải căn cứ vào giá trị khoản nợ cần cơ cấu. Đối với trái phiếu chào bán trong nước, mệnh giá là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng; trường hợp chào bán ra thị trường quốc tế thì thực hiện theo quy định của thị trường phát hành.

Về lãi suất, doanh nghiệp có thể áp dụng lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả hai hình thức. Nếu áp dụng lãi suất thả nổi hoặc kết hợp, doanh nghiệp phải công bố rõ căn cứ xác định lãi suất trong phương án phát hành và thông tin gửi đến nhà đầu tư. Đồng thời, mức lãi suất phải phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp; riêng đối với tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu trong nước còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về lãi suất. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải xác định rõ loại hình trái phiếu và phương thức thanh toán gốc, lãi trước khi chào bán. "Có thể thấy, những điều kiện và điều khoản này không chỉ là yêu cầu pháp lý đối với doanh nghiệp phát hành mà còn là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá mức độ phù hợp và rủi ro của trái phiếu trước khi quyết định đầu tư", Luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh.

le-van-the_0.jpg

Cho ngân hàng quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu: Cần ngăn "mua bia kèm lạc"

VOV.VN - Đề xuất cho phép ngân hàng thương mại (NHTM) làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ — một điểm mới được kỳ vọng sẽ giải tỏa gánh nặng cung ứng vốn cho hệ thống ngân hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát xung đột lợi ích và minh bạch hóa thông tin.

 

PV/VOV2
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chậm công bố loạt báo cáo trái phiếu, công ty Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng
Chậm công bố loạt báo cáo trái phiếu, công ty Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam ở TP.HCM bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều thông tin liên quan đến trái phiếu và báo cáo tài chính.

Chậm công bố loạt báo cáo trái phiếu, công ty Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng

Chậm công bố loạt báo cáo trái phiếu, công ty Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam ở TP.HCM bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều thông tin liên quan đến trái phiếu và báo cáo tài chính.

Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?
Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

Thị trường trái phiếu chờ đón dòng tiền minh bạch
Thị trường trái phiếu chờ đón dòng tiền minh bạch

VOV.VN - Nghị định 200 về trái phiếu được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa thị trường, thu hút dòng vốn đầu tư cho doanh nghiệp. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế” diễn ra ngày 2/7 tại TP.HCM.

Thị trường trái phiếu chờ đón dòng tiền minh bạch

Thị trường trái phiếu chờ đón dòng tiền minh bạch

VOV.VN - Nghị định 200 về trái phiếu được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa thị trường, thu hút dòng vốn đầu tư cho doanh nghiệp. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế” diễn ra ngày 2/7 tại TP.HCM.

SpaceX phát hành trái phiếu lần đầu sau IPO quy mô lớn
SpaceX phát hành trái phiếu lần đầu sau IPO quy mô lớn

VOV.VN - SpaceX thông báo phát hành trái phiếu lần đầu, đồng thời công bố lượng tiền mặt và tài sản tương đương tiền hơn 100 tỷ USD. Động thái huy động vốn mới được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp của Elon Musk mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và chương trình tên lửa Starship.

SpaceX phát hành trái phiếu lần đầu sau IPO quy mô lớn

SpaceX phát hành trái phiếu lần đầu sau IPO quy mô lớn

VOV.VN - SpaceX thông báo phát hành trái phiếu lần đầu, đồng thời công bố lượng tiền mặt và tài sản tương đương tiền hơn 100 tỷ USD. Động thái huy động vốn mới được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp của Elon Musk mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và chương trình tên lửa Starship.

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt
Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

VOV.VN - Hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin trái phiếu vừa bị cơ quan quản lý phát hiện, khiến Điền Phát Land, Vạn Hương và Đại Dương cùng bị xử phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

VOV.VN - Hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin trái phiếu vừa bị cơ quan quản lý phát hiện, khiến Điền Phát Land, Vạn Hương và Đại Dương cùng bị xử phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp