Hiểu đúng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Đầu tư trái phiếu riêng lẻ là một hình thức đầu tư chứng khoán phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng trải qua giai đoạn khó khăn khi một số doanh nghiệp vi phạm quy định trong hoạt động phát hành, khiến niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường đang dần phục hồi với lượng trái phiếu phát hành ngày càng tăng.

Có nên đầu tư trái phiếu doanh nghiệp?

Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp chế ngân hàng, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết: Trái phiếu doanh nghiệp là một kênh đầu tư có thu nhập cố định hấp dẫn. So với gửi tiết kiệm ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp thường có mức lãi suất cao hơn, mang lại lợi tức hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư. Còn so với đầu tư cổ phiếu và một số kênh đầu tư có mức độ rủi ro cao, trái phiếu doanh nghiệp thường có mức độ rủi ro thấp hơn do đây là khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán cả gốc và lãi theo các điều kiện đã cam kết.

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, để lựa chọn được trái phiếu phù hợp, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến lãi suất mà còn phải hiểu rõ bản chất của loại chứng khoán này cũng như các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. Điều 4 Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế nêu rõ: trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 1 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.

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Bên cạnh trái phiếu doanh nghiệp thông thường, pháp luật hiện hành còn quy định nhiều loại trái phiếu khác như trái phiếu doanh nghiệp xanh nhằm huy động vốn cho các dự án thuộc danh mục phân loại xanh hoặc dự án mang lại lợi ích về môi trường; trái phiếu chuyển đổi do công ty cổ phần phát hành và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính doanh nghiệp theo các điều kiện đã được xác định trước. "Điều quan trọng nhất là nhà đầu tư phải hiểu rõ loại trái phiếu mình mua, đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp phát hành và nắm được các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu" - Luật sư Đức bày tỏ.

Không phải ai cũng được mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Mặc dù là kênh đầu tư được nhiều người quan tâm, nhưng không phải mọi nhà đầu tư đều được phép tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo Nghị định 200/2026, đối với nhiều trường hợp phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được tham gia khi trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán. Đồng thời, tài sản bảo đảm phải đủ để bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc trái phiếu và không được là cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu hoặc phần vốn góp của chính doanh nghiệp phát hành.

Ngoài việc siết chặt điều kiện đối với nhà đầu tư, Nghị định 200/2026 còn yêu cầu doanh nghiệp phát hành phải công bố đầy đủ thông tin, báo cáo tình hình sử dụng vốn và phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Những quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

Lưu ý nội dung của trái phiếu doanh nghiệp

Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết, khi phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải xác định đầy đủ các điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu để công bố cho nhà đầu tư. Đây cũng là những thông tin quan trọng mà nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Theo đó, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý kỳ hạn, giá trị phát hành, mệnh giá, lãi suất, loại hình trái phiếu và phương thức thanh toán gốc, lãi. Cụ thể, kỳ hạn của từng đợt phát hành do doanh nghiệp quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn. Giá trị phát hành cũng do doanh nghiệp xác định trên cơ sở mục đích sử dụng vốn; trường hợp phát hành để đầu tư dự án phải căn cứ vào tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, còn nếu phát hành để cơ cấu lại nợ thì phải căn cứ vào giá trị khoản nợ cần cơ cấu. Đối với trái phiếu chào bán trong nước, mệnh giá là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng; trường hợp chào bán ra thị trường quốc tế thì thực hiện theo quy định của thị trường phát hành.

Về lãi suất, doanh nghiệp có thể áp dụng lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả hai hình thức. Nếu áp dụng lãi suất thả nổi hoặc kết hợp, doanh nghiệp phải công bố rõ căn cứ xác định lãi suất trong phương án phát hành và thông tin gửi đến nhà đầu tư. Đồng thời, mức lãi suất phải phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp; riêng đối với tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu trong nước còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về lãi suất. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải xác định rõ loại hình trái phiếu và phương thức thanh toán gốc, lãi trước khi chào bán. "Có thể thấy, những điều kiện và điều khoản này không chỉ là yêu cầu pháp lý đối với doanh nghiệp phát hành mà còn là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá mức độ phù hợp và rủi ro của trái phiếu trước khi quyết định đầu tư", Luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh.