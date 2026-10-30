Chủ tịch Đồng Nai chốt hạn giải ngân vốn đầu tư công, phải vượt 90% trong tháng 11

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị chủ đầu tư về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công (ảnh: Báo Đồng Nai)

Báo cáo từ Sở Tài chính cho biết, năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho TP. Đồng Nai là hơn 27 ngàn tỷ đồng. Sau khi trích 5% tiết kiệm kế hoạch giao về Trung ương (để bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), nguồn vốn còn lại phân bổ cho các dự án của thành phố là gần 26 ngàn tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/10, thành phố đã giải ngân được hơn 19,7 ngàn tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao ban đầu.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt kết quả tích cực với hơn 19 ngàn tỷ đồng (đạt 77% kế hoạch); nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân gần 447 tỷ đồng (đạt hơn 50% kế hoạch).

Đối với nguồn vốn giao UBND cấp xã, các địa phương đã giải ngân hơn 4,5 ngàn tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, với 71 xã, phường đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung.

Về phía các đơn vị chủ đầu tư, hiện có 22 đơn vị giải ngân trên mức bình quân chung của thành phố (trong đó 13 đơn vị đạt trên 90%). Tuy nhiên, vẫn còn 8 chủ đầu tư ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình.

Lãnh đạo phường Đồng Xoài kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công (ảnh: Đồng Xoài)

Đánh giá về kết quả này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út thẳng thắn chỉ rõ, tiến độ giải ngân trong tháng 10/2026 có dấu hiệu chững lại và đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu quyết liệt của một số chủ đầu tư, công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, cùng những vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm trong giải phóng mặt bằng và sự chậm trễ trong khâu thanh, quyết toán khối lượng xây lắp.

Để hoàn thành mục tiêu chung của năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống phải tăng tốc, trong tháng 11/2026, tỷ lệ giải ngân vốn toàn thành phố phải hoàn thành đạt trên 90%. Các chủ đầu tư phải lập tức xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể và tăng cường kiểm tra, đôn đốc thi công tại công trường.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai nhấn mạnh, muốn giải ngân được vốn thì dự án phải có mặt bằng, nhất là các dự án hạ tầng giao thông. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phải được ưu tiên tập trung hàng đầu, bởi có làm tốt công tác tái định cư mới tháo gỡ được nút thắt mặt bằng cho các dự án.