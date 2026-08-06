Đà Nẵng chi 6.200 tỷ đồng tiếp tục đầu tư Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Sáng 6/8, Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại gồm các hạng mục chính như đê chắn sóng, bến hàng lỏng phục vụ di dời các bến xăng đầu trong vịnh Đà Nẵng, giao thông kết nối…Cụ thể phần đê chắn sóng dài 920m nối tiếp với 1.170m đê, kè chắn sóng đã thi công hoàn thành trước đó; 2 bến hàng lỏng gồm 3 cầu cảng, cho phép cập tàu hai bên để tiếp nhận hàng hóa của các bến xăng dầu hiện hữu; xây dựng 5,7 km đường dùng chung còn lại và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…

Thành phố phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất để bàn giao cho nhà đầu tư xây dựng đoạn đường sắt chuyên dùng kết nối từ ga Kim Liên đến Khu bến cảng Liên Chiểu; Bồi thường và hỗ trợ di dời các bến xăng dầu và cầu cảng trong Vịnh gồm cầu cảng của Công ty Cổ phần xăng dầu - Dầu khí PV OIL miền Trung, Xí nghiệp Xăng dầu Petec Hòa Hiệp Đà Nẵng, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 2 và cầu cảng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2030.

Kỳ họp thứ thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Dự án nhằm cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, từng bước hình thành cảng cửa ngõ quốc tế khu vực duyên hải miền Trung; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận, thúc đẩy liên kết phát triển vùng. Dự án hoàn thiện để thu hút các nhà đầu tư vào hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và dịch vụ logistics của thành phố Đà Nẵng.

Dự án hoàn thành từng bước giảm lưu lượng vận tải hàng hóa qua khu vực nội đô, nâng cao khả năng tiếp nhận tàu khách tại cảng Tiên Sa, hướng tới chuyển đổi công năng cảng Tiên Sa thành cảng du lịch quốc tế, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh; trung tâm logistics của khu vực miền Trung; bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố rà soát các hạng mục hạ tầng dùng chung đã thi công hoàn thành, cũng như các hạng mục đầu tư tổng thể Khu bến cảng Liên Chiểu gắn với dự án cải tạo đường Nguyễn Phúc Chu và đường Tạ Quang Bửu để có giải pháp kỹ thuật đồng bộ.

"Thành phố Đà Nẵng cần rà soát công suất của các cầu cảng và quy mô cỡ tàu theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo điều chỉnh cho phù hợp để tránh lãng phí, phát huy hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, Khu thương mại tự do được gắn với Bến cảng Liên Chiểu, nhưng một vài vị trí của Khu thương mại tự do chưa được đầu tư. Do vậy, đề nghị phải xúc tiến đầu tư vị trí số 1 Khu thương mại tự do để đưa vào khai thác đồng bộ với cảng Liên Chiểu sau khi hoàn thành khớp nối hạ tầng đồng bộ”, ông Sơn nói.

Một góc Dự án Bến cảng Liên Chiểu- phần cơ sở hạ tầng dùng chung giai đoạn 1

Trước đó, ngày 28/3/2026, Dự án Khu bến cảng Liên Chiểu- Phần cơ sở hạ tầng dùng chung giai đoạn 1 đã hoàn thành xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng gồm kè và đê chắn sóng dài 1.170m; Luồng tàu và khu nước; Đường giao thông kết nối đến cổng cảng 6 làn xe, bề rộng 30m và công trình phụ trợ. Cùng với cơ sở hạ tầng dùng chung, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, dài gần 3km, rộng 30 mét, 6 làn xe cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ngày 25/4/2026, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu, tổng mức đầu tư khoảng 45.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU, công suất thiết kế 5,7 triệu TEU/năm (tương đương 74 triệu tấn/ năm). Sau 3 năm đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1 dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm.