English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng chi 6.200 tỷ đồng tiếp tục đầu tư Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Thứ Năm, 14:29, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc tiếp tục đầu tư Dự án Bến cảng Liên Chiểu nhằm cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030.

Sáng 6/8, Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại gồm các hạng mục chính như đê chắn sóng, bến hàng lỏng phục vụ di dời các bến xăng đầu trong vịnh Đà Nẵng, giao thông kết nối…Cụ thể phần đê chắn sóng dài 920m nối tiếp với 1.170m đê, kè chắn sóng đã thi công hoàn thành trước đó; 2 bến hàng lỏng gồm 3 cầu cảng, cho phép cập tàu hai bên để tiếp nhận hàng hóa của các bến xăng dầu hiện hữu; xây dựng 5,7 km đường dùng chung còn lại và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…

Thành phố phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất để bàn giao cho nhà đầu tư xây dựng đoạn đường sắt chuyên dùng kết nối từ ga Kim Liên đến Khu bến cảng Liên Chiểu; Bồi thường và hỗ trợ di dời các bến xăng dầu và cầu cảng trong Vịnh gồm cầu cảng của Công ty Cổ phần xăng dầu - Dầu khí PV OIL miền Trung, Xí nghiệp Xăng dầu Petec Hòa Hiệp Đà Nẵng, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 2 và cầu cảng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2030.

Da nang chi 6.200 ty dong tiep tuc dau tu du an ben cang lien chieu hinh anh 1
Kỳ họp thứ thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Dự án nhằm cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, từng bước hình thành cảng cửa ngõ quốc tế khu vực duyên hải miền Trung; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận, thúc đẩy liên kết phát triển vùng. Dự án hoàn thiện để thu hút các nhà đầu tư vào hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và dịch vụ logistics của thành phố Đà Nẵng.

Dự án hoàn thành từng bước giảm lưu lượng vận tải hàng hóa qua khu vực nội đô, nâng cao khả năng tiếp nhận tàu khách tại cảng Tiên Sa, hướng tới chuyển đổi công năng cảng Tiên Sa thành cảng du lịch quốc tế, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh; trung tâm logistics của khu vực miền Trung; bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố rà soát các hạng mục hạ tầng dùng chung đã thi công hoàn thành, cũng như các hạng mục đầu tư tổng thể Khu bến cảng Liên Chiểu gắn với dự án cải tạo đường Nguyễn Phúc Chu và đường Tạ Quang Bửu để có giải pháp kỹ thuật đồng bộ.

"Thành phố Đà Nẵng cần rà soát công suất của các cầu cảng và quy mô cỡ tàu theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo điều chỉnh cho phù hợp để tránh lãng phí, phát huy hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, Khu thương mại tự do được gắn với Bến cảng Liên Chiểu, nhưng một vài vị trí của Khu thương mại tự do chưa được đầu tư. Do vậy, đề nghị phải xúc tiến đầu tư vị trí số 1 Khu thương mại tự do để đưa vào khai thác đồng bộ với cảng Liên Chiểu sau khi hoàn thành khớp nối hạ tầng đồng bộ”, ông Sơn nói.

Da nang chi 6.200 ty dong tiep tuc dau tu du an ben cang lien chieu hinh anh 2
Một góc Dự án Bến cảng Liên Chiểu- phần cơ sở hạ tầng dùng chung giai đoạn 1

Trước đó, ngày 28/3/2026, Dự án Khu bến cảng Liên Chiểu- Phần cơ sở hạ tầng dùng chung giai đoạn 1 đã hoàn thành xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng gồm kè và đê chắn sóng dài 1.170m; Luồng tàu và khu nước; Đường giao thông kết nối đến cổng cảng 6 làn xe, bề rộng 30m và công trình phụ trợ. Cùng với cơ sở hạ tầng dùng chung, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, dài gần 3km, rộng 30 mét, 6 làn xe cũng đã hoàn thành đưa vào  sử dụng.

Ngày 25/4/2026, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu, tổng mức đầu tư khoảng 45.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU, công suất thiết kế 5,7 triệu TEU/năm (tương đương 74 triệu tấn/ năm). Sau 3 năm đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1 dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đầu tư 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối Cảng Liên Chiểu với Khu thương mại tự do
Đầu tư 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối Cảng Liên Chiểu với Khu thương mại tự do

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Chu – Tạ Quang Bửu nối đường tránh Nam Hải Vân. Dự án góp phần kết nối từ Cảng biển Liên Chiểu với các Khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đầu tư 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối Cảng Liên Chiểu với Khu thương mại tự do

Đầu tư 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối Cảng Liên Chiểu với Khu thương mại tự do

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Chu – Tạ Quang Bửu nối đường tránh Nam Hải Vân. Dự án góp phần kết nối từ Cảng biển Liên Chiểu với các Khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026
Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026

VOV.VN - Tối 1/8, tại Công viên APEC, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới".

Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026

Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026

VOV.VN - Tối 1/8, tại Công viên APEC, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới".

Đà Nẵng dành 580 tỷ đồng hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội
Đà Nẵng dành 580 tỷ đồng hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

VOV.VN - Thành phố dành 580 tỷ đồng để hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, tái định cư, phí, lệ phí thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội

Đà Nẵng dành 580 tỷ đồng hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

Đà Nẵng dành 580 tỷ đồng hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

VOV.VN - Thành phố dành 580 tỷ đồng để hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, tái định cư, phí, lệ phí thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội

Điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng
Điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng

Điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh
Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh

VOV.VN - Sáng 29/7, tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP).

Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh

Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh

VOV.VN - Sáng 29/7, tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP).

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp