Đổi mới mô hình tăng trưởng - mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới

Dư luận đồng tình với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị - đang nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và người dân.