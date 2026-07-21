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Đổi mới mô hình tăng trưởng - mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới
Thứ Ba, 09:49, 21/07/2026

Đổi mới mô hình tăng trưởng - mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Những gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương Ba khóa XIV vào sáng 20/7 về mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, trí thức, công nghệ và con người cần được nghiêm túc nghiên cứu và cấp thiết hành động.

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Nguyên Long/VOV1

 

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