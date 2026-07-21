Đổi mới mô hình tăng trưởng - mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Những gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương Ba khóa XIV vào sáng 20/7 về mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, trí thức, công nghệ và con người cần được nghiêm túc nghiên cứu và cấp thiết hành động.
VOV.VN - Những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị - đang nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và người dân.
VOV.VN - Sáng nay (20/7) tại Trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra phiên khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng.