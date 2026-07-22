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Xung đột Trung Đông có thể làm giảm tăng trưởng toàn cầu xuống còn 1,3%

Thứ Tư, 22:33, 22/07/2026
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VOV.VN - Theo một quan chức cấp cao của Ngân hàng Thế giới (WB), căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông có thể đẩy lãi suất lên cao và khiến tăng trưởng toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất là 1,3% trong năm nay.

Nhà kinh tế trưởng của WB, ông Indermit Gill hôm qua (21/7) cho biết, WB đã mô phỏng 3 kịch bản trong dự báo kinh tế do sự bất ổn liên quan cuộc xung đột Trung Đông, nhưng kịch bản xấu nhất với việc xung đột kéo dài 6 tháng hoặc hơn đã gần như trở thành hiện thực. Theo kịch bản đó, lạm phát toàn cầu sẽ đạt 4,5%.

Theo ông Indermit Gill, giao tranh kéo dài và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực, do làm gián đoạn việc vận chuyển phân bón, khí heli và lưu huỳnh cần thiết cho nông nghiệp, gây ra một chuỗi các tác động thứ cấp có thể bao gồm lãi suất cao hơn.

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Ảnh minh họa: KT

Quan chức WB này đánh giá, các quốc gia nghèo chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19, có thể phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hơn, trong khi các quốc gia có mức nợ cao sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí vay tăng cao do lãi suất leo thang, làm giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu khác.

Dự báo tháng 6/2026 của WB cho thấy, 40% các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình hoặc đã lâm vào khủng hoảng nợ hoặc có nguy cơ cao rơi vào tình trạng này. Con số đó tương đương với 32 quốc gia, nhưng có thể tăng lên nếu lãi suất tăng. Các quốc gia khác có thể chứng kiến ​​triển vọng tăng trưởng dài hạn suy giảm ngay cả khi họ không vỡ nợ.

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Mỹ điều “song sát” F-16CJ và F-35A tới Trung Đông, Iran đối mặt nguy cơ mới

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã điều động các máy bay chuyên thực hiện nhiệm vụ chế áp phòng không và máy bay chiến đấu tàng hình từ các căn cứ ở châu Âu tới Trung Đông vào cuối tuần qua, trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) liên tiếp tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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