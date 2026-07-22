Xung đột Trung Đông có thể làm giảm tăng trưởng toàn cầu xuống còn 1,3%

Nhà kinh tế trưởng của WB, ông Indermit Gill hôm qua (21/7) cho biết, WB đã mô phỏng 3 kịch bản trong dự báo kinh tế do sự bất ổn liên quan cuộc xung đột Trung Đông, nhưng kịch bản xấu nhất với việc xung đột kéo dài 6 tháng hoặc hơn đã gần như trở thành hiện thực. Theo kịch bản đó, lạm phát toàn cầu sẽ đạt 4,5%.

Theo ông Indermit Gill, giao tranh kéo dài và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực, do làm gián đoạn việc vận chuyển phân bón, khí heli và lưu huỳnh cần thiết cho nông nghiệp, gây ra một chuỗi các tác động thứ cấp có thể bao gồm lãi suất cao hơn.

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Quan chức WB này đánh giá, các quốc gia nghèo chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19, có thể phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hơn, trong khi các quốc gia có mức nợ cao sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí vay tăng cao do lãi suất leo thang, làm giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu khác.

Dự báo tháng 6/2026 của WB cho thấy, 40% các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình hoặc đã lâm vào khủng hoảng nợ hoặc có nguy cơ cao rơi vào tình trạng này. Con số đó tương đương với 32 quốc gia, nhưng có thể tăng lên nếu lãi suất tăng. Các quốc gia khác có thể chứng kiến ​​triển vọng tăng trưởng dài hạn suy giảm ngay cả khi họ không vỡ nợ.