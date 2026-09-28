Đắk Lắk đổi mới đối ngoại nhân dân, hướng tới hợp tác thiết thực

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, sau sáp nhập hành chính với tỉnh Phú Yên.

Đại hội đánh giá, trước hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hai tỉnh đã duy trì quan hệ giao lưu nhân dân với Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Các hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân Đắk Lắk, Phú Yên với các nước; trong đó, quan hệ với tỉnh Mondulkiri của Campuchia góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Trung ương Liên hiệp và đại diện các đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và tổ chức quốc tế

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn tổ chức, hiện có 9 hội thành viên. Cùng với duy trì các mối quan hệ hữu nghị, Liên hiệp xác định trọng tâm nhiệm kỳ mới là mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động kết nối đối tác, vận động nguồn lực phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thành viên.

Một kết quả cụ thể là từ tháng 12/2025 đến nay, Liên hiệp đã phối hợp triển khai, hoàn tất 8 khoản viện trợ khẩn cấp sau bão lũ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề nghị hoạt động đối ngoại nhân dân của Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ và tạo ra giá trị thiết thực.

“Cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ và tạo ra giá trị. Đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, kỷ niệm. Mỗi hoạt động phải hướng tới một quan hệ sâu hơn, một kết nối mới hoặc một kết quả thiết thực hơn đối với Đắk Lắk, cần tìm được điểm giao giữa thế mạnh của các đối tác quốc tế và nhu cầu phát triển của tỉnh”, ông Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Theo định hướng này, các mối quan hệ đối ngoại nhân dân của Đắk Lắk không chỉ nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết và hữu nghị, mà hướng tới hình thành những kết nối hợp tác cụ thể, qua đó huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ cộng đồng và tăng cường quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa I gồm 41 người. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2026-2031.