Đắk Lắk gặp khó trong thu tiền sử dụng đất



Năm nay, Đắk Lắk được giao dự toán thu tiền sử dụng đất hơn 6.000 tỷ đồng. Như vậy, đến nay ngân sách tỉnh còn phải thu hơn 2.600 tỷ đồng. Riêng số tiền sử dụng đất đã xác định nghĩa vụ tài chính tại các đơn vị cấp tỉnh mới đạt 1.886 tỷ đồng, bằng gần 31% dự toán.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, trong 59 khu đất, tổng diện tích khoảng 194 ha, được đưa vào kế hoạch đấu giá, mới có 5 khu đấu giá thành công, thu gần 390 tỷ đồng. Trong khi đó, 15 khu đất đang trong giai đoạn thông báo đấu giá, với giá khởi điểm hơn 3.600 tỷ đồng.

Một cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa được đưa vào khai thác, sử dụng, gây lãng phí nguồn lực tài sản công.

Thực tế, nhiều phiên đấu giá không thu hút người tham gia. Điển hình, 22 lô đất trên đường Nguyễn Thị Định có giá khởi điểm khoảng 4,4-4,6 tỷ đồng mỗi lô nhưng chỉ một lô có người đăng ký. Một số khu vực đất thương mại, dịch vụ cũng chưa tìm được nhà đầu tư.

Theo ông Đào Nam Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân chủ yếu do giá khởi điểm cao, lãi suất vay lớn, thị trường bất động sản trầm lắng. Đặc biệt, thời hạn sử dụng đất thương mại, dịch vụ có giới hạn cũng làm giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

“Bản chất của đất thương mại dịch vụ chỉ có 50 năm phải trả tiền một lần, hết 50 năm phải nộp tiền lại cho một quy trình mới. So với giá đất ở được vĩnh viễn lâu dài sự chênh lệch giữa giá đất thương mại dịch vụ so với giai đất ở chênh lệch 20-30%. Đây là mấu chốt người ta không quan tâm đến đất thương mại dịch vụ nhiều, sức hấp dẫn của đất thương mại dịch vụ nó bị giới hạn bởi thời gian" - ông Cường cho biết thêm.

Ông Đào Nam Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, báo cáo những khó khăn trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là việc thu hút nhà đầu tư tham gia.

Bên cạnh khó khăn về sức mua, công tác chuẩn bị đấu giá tại một số dự án còn chậm do vướng quy hoạch, thủ tục, xác định giá đất và sự phối hợp giữa các cơ quan. Nhiều khu đất vì thế chưa thể đưa ra đấu giá theo kế hoạch, ảnh hưởng đến khả năng tạo nguồn thu những tháng cuối năm.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh xác định giá khởi điểm, hoàn thiện phương án đấu giá các khu đất đủ điều kiện; đồng thời đôn đốc người trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất phải khẩn trương hoàn thiện phương án đối với 16 khu đất chờ phê duyệt giá khởi điểm, 4 khu đất đang trình duyệt phương án đấu giá và triển khai đấu giá 196 lô đất khu vực phía Đông.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất đủ điều kiện, góp phần tăng nguồn thu ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - ông Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu rà soát, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công dôi dư, bổ sung nguồn thu ngân sách.

“Về tài sản dôi dư yêu cầu Sở Tài chính phát huy vai trò cơ quan đầu mối chủ trì đôn đốc kiểm tra xử lý khai thác nhà đất dôi dư trên địa bàn. Yêu cầu duy trì chế độ báo cáo hàng tuần với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục rà soát các cơ sở nhà đất cho thuê, đơn giá thuê để cập nhật báo cáo để đưa vào nguồn thu hàng năm. Việc đấu giá đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tập trung hết thời hạn thì đấu liên tục nội dung đấy để làm sao có nguồn thu thêm" - ông Huy nhấn mạnh.