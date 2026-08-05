English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đất nền lao dốc, chung cư hạ nhiệt, có nơi giảm khoảng 50%

Thứ Tư, 07:00, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường bất động sản đang điều chỉnh mạnh. Đất nền giảm sâu, có nơi mất khoảng 50% giá trị, chung cư cũng hạ nhiệt.

Đất nền giảm sâu sau cơn “sốt”, có nơi mất 50% giá trị

Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường đất nền tại nhiều khu vực ven Hà Nội đang bước vào chu kỳ điều chỉnh mạnh. Dữ liệu khảo sát từ các trang bất động sản cho thấy, mặt bằng giá tại hàng loạt khu vực đã giảm sâu so với mức đỉnh thiết lập vào cuối năm 2025, phản ánh rõ sự suy yếu của sức cầu và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tại tỉnh Phú Thọ, giá đất nền hiện phổ biến ở mức khoảng 19,1 triệu đồng/m², giảm khoảng 50% so với mức đỉnh 35-40 triệu đồng/m² ghi nhận trong quý II/2025. Đáng chú ý, sau khi giảm mạnh, mặt bằng giá tại đây gần như đi ngang từ quý III/2025 đến nay, dao động quanh ngưỡng 18-19 triệu đồng/m².

Dat nen lao doc, chung cu ha nhiet, co noi giam khoang 50 hinh anh 1
Dù giá bất động sản đã có dấu hiệu giảm sau giai đoạn tăng nóng, nhưng ở nhiều khu vực mức điều chỉnh hiện nay chủ yếu mới dừng ở việc “cắt lãi”, chưa thực sự bước sang giai đoạn “cắt lỗ”.

Còn tại tỉnh Bắc Ninh, mức giảm còn mạnh hơn khi giá đất nền trong quý I và quý II/2026 phổ biến khoảng 10 triệu đồng/m², thấp hơn tới 55% so với đỉnh của quý IV/2025. Điều này cho thấy, giá bất động sản đã thực sự giảm mạnh mức sau giai đoạn tăng nóng.

Ngay cả những dự án từng có thanh khoản tốt như Khu đô thị Cienco 5 Mê Linh (Hà Nội) cũng không nằm ngoài xu hướng. Giá đất nền tại đây hiện ở mức khoảng 35-45 triệu đồng/m², giảm hơn 31% so với đỉnh 60,2 triệu đồng/m² tháng 8/2025.

Tại một số khu vực khác như Phú Cát, Hòa Lạc (Hà Nội) cũng giảm khoảng 15,4% so với đỉnh, tuy nhiên mức giảm ở các khu vực này chưa tương xứng với việc tăng nóng trước đó.

T.S Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Bất động sản Việt Nam cho rằng, dù giá bất động sản đã có dấu hiệu giảm sau giai đoạn tăng nóng, nhưng ở nhiều khu vực mức điều chỉnh hiện nay chủ yếu mới dừng ở việc “cắt lãi”, chưa thực sự bước sang giai đoạn “cắt lỗ”.

Theo ông Lượng, mặt bằng giá nhìn chung vẫn đang neo ở mức cao, chưa đủ hấp dẫn để thu hút mạnh dòng tiền quay trở lại thị trường, đặc biệt là nhóm người mua ở thực. Giá bất động sản vì vậy vẫn chưa tiệm cận với khả năng tài chính của số đông, khiến thanh khoản tiếp tục gặp khó khăn.

Dat nen lao doc, chung cu ha nhiet, co noi giam khoang 50 hinh anh 2
Đất nền giảm sâu sau cơn “sốt”, có nơi giảm khoảng 50%.

Ông Lượng cũng nhận định, để thị trường có thể phục hồi bền vững, cần thêm thời gian điều chỉnh để giá trị bất động sản trở về mức hợp lý hơn, phản ánh đúng nhu cầu thực và sức mua của thị trường, thay vì phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá như giai đoạn trước.

Chung cư hạ nhiệt, dòng tiền làm thay đổi cuộc chơi

Không chỉ đất nền, phân khúc chung cư tại Hà Nội, đặc biệt khu vực dọc Vành đai 3 cũng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng giá mạnh. Khảo sát thực tế cho thấy giá chào bán tại nhiều dự án đã giảm từ 3-10% so với đỉnh cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Tại chung cư Gold Season 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội, các căn hộ diện tích 78-102 m² hiện được rao bán phổ biến từ 9,8-11 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức đỉnh hồi tháng 5/2026. Trong khi đó, Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân ghi nhận mức giảm khoảng 8,3%, còn Rivera Park giảm gần 10%. Một số dự án khác như Hapulico Complex, The Legend hay BRG 25 Lê Văn Lương cũng ghi nhận mức giảm từ 3-6%.

Dù mức giảm không quá sâu như đất nền, nhưng xu hướng đi xuống đang diễn ra trên diện rộng. Theo anh Lê Hoàng, một môi giới bất động sản tại Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung tăng lên đáng kể, khiến người mua có nhiều lựa chọn hơn, buộc người bán phải điều chỉnh giá để cạnh tranh.

Còn anh Lô Dũng, một môi giới khu vực Hòa Lạc, Sơn Tây cho rằng, yếu tố quan trọng làm giá bất động sản giảm mạnh là mặt bằng lãi suất tăng cao. Trong nửa đầu năm 2026, lãi suất vay mua bất động sản phổ biến ở mức 12-14%/năm, thậm chí có nơi lên tới 16,5%/năm, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI nhận định: “Lãi suất tăng đang góp phần đưa thị trường trở về trạng thái cân bằng hơn sau giai đoạn tăng nóng. Đặc biệt, nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao đang chịu áp lực lớn khi chi phí lãi vay tăng, trong khi thanh khoản suy giảm. Chính áp lực tài chính này đã khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải hạ giá bán để thu hồi vốn, góp phần kéo mặt bằng giá đi xuống”.

Dat nen lao doc, chung cu ha nhiet, co noi giam khoang 50 hinh anh 3

Diễn biến giảm giá ở cả đất nền và chung cư cho thấy thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau thời kỳ tăng nóng. Đây không chỉ là sự “hạ nhiệt” đơn thuần mà còn là quá trình sàng lọc, tái cấu trúc dòng tiền và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh lãi suất cao và thanh khoản chưa cải thiện, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, giá hợp lý và có tiềm năng khai thác thực sẽ giữ được sức hút, trong khi các khu vực tăng nóng trước đó sẽ cần thêm thời gian để phục hồi.

Ánh Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thị trường bất động sản phân hóa mạnh: "Luật chơi" mới đang dành cho ai?
Thị trường bất động sản phân hóa mạnh: "Luật chơi" mới đang dành cho ai?

VOV.VN - Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử – giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ và tái định vị sâu sắc giá trị sản phẩm hướng trực diện vào nhu cầu thực.

Thị trường bất động sản phân hóa mạnh: "Luật chơi" mới đang dành cho ai?

Thị trường bất động sản phân hóa mạnh: "Luật chơi" mới đang dành cho ai?

VOV.VN - Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử – giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ và tái định vị sâu sắc giá trị sản phẩm hướng trực diện vào nhu cầu thực.

Đề xuất phân cấp, giảm thủ tục về kinh doanh bất động sản
Đề xuất phân cấp, giảm thủ tục về kinh doanh bất động sản

VOV.VN - Chiều nay (29/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đề xuất phân cấp, giảm thủ tục về kinh doanh bất động sản

Đề xuất phân cấp, giảm thủ tục về kinh doanh bất động sản

VOV.VN - Chiều nay (29/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bất động sản đổi “luật chơi”: Tiền không còn chảy theo tin đồn
Bất động sản đổi “luật chơi”: Tiền không còn chảy theo tin đồn

VOV.VN - Thị trường bất động sản năm 2026 đang chứng kiến sự thay đổi căn bản trong cách dòng tiền vận động. Khi tin đồn và “cơn sốt” không còn là động lực chính, người mua bắt đầu quay về với giá trị thực, khiến cấu trúc thị trường dần được thiết lập lại theo hướng bền vững hơn.

Bất động sản đổi “luật chơi”: Tiền không còn chảy theo tin đồn

Bất động sản đổi “luật chơi”: Tiền không còn chảy theo tin đồn

VOV.VN - Thị trường bất động sản năm 2026 đang chứng kiến sự thay đổi căn bản trong cách dòng tiền vận động. Khi tin đồn và “cơn sốt” không còn là động lực chính, người mua bắt đầu quay về với giá trị thực, khiến cấu trúc thị trường dần được thiết lập lại theo hướng bền vững hơn.

Dòng vốn không còn đại trà, thị trường bất động sản hết thời đầu cơ ngắn hạn
Dòng vốn không còn đại trà, thị trường bất động sản hết thời đầu cơ ngắn hạn

VOV.VN - Hiện nay, dòng vốn chỉ tập trung về nơi cần khuyến khích phát triển chứ không đại trà. Thị trường không còn vận hành theo tâm lý đầu cơ hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước, mà dựa trên nhu cầu thực và khả năng khai thác giá trị của sản phẩm.

Dòng vốn không còn đại trà, thị trường bất động sản hết thời đầu cơ ngắn hạn

Dòng vốn không còn đại trà, thị trường bất động sản hết thời đầu cơ ngắn hạn

VOV.VN - Hiện nay, dòng vốn chỉ tập trung về nơi cần khuyến khích phát triển chứ không đại trà. Thị trường không còn vận hành theo tâm lý đầu cơ hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước, mà dựa trên nhu cầu thực và khả năng khai thác giá trị của sản phẩm.

Người mua bất động sản ở thực hướng về nơi phát triển hạ tầng
Người mua bất động sản ở thực hướng về nơi phát triển hạ tầng

VOV.VN - Người mua bất động sản đang chuyển từ “lướt sóng” sang ở thực, ưu tiên hạ tầng và tiện ích. Xu hướng này thể hiện rõ trong dữ liệu 6 tháng đầu năm 2026.

Người mua bất động sản ở thực hướng về nơi phát triển hạ tầng

Người mua bất động sản ở thực hướng về nơi phát triển hạ tầng

VOV.VN - Người mua bất động sản đang chuyển từ “lướt sóng” sang ở thực, ưu tiên hạ tầng và tiện ích. Xu hướng này thể hiện rõ trong dữ liệu 6 tháng đầu năm 2026.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp