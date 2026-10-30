ĐBSCL tìm giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học

Tại diễn đàn, các chuyên gia cảnh báo tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh đang gây nhiều khó khăn trong công tác điều trị bệnh trên vật nuôi. Theo kết quả khảo sát 836 chủng vi khuẩn E. coli trong giai đoạn 2023 đến tháng 6/2026, tỷ lệ kháng penicillin ghi nhận 100%, ampicillin 97,97% và amoxicillin 97,61%. Những con số này cho thấy nguy cơ điều trị kém hiệu quả nếu người chăn nuôi sử dụng kháng sinh thiếu kiểm soát, không có chẩn đoán và hướng dẫn chuyên môn.

Trước thực trạng này, ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chuyển từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, thông qua kiểm soát con giống, vệ sinh chuồng trại, cách ly vật nuôi mới nhập đàn, tiêm phòng vaccine và bảo đảm dinh dưỡng. Kháng sinh chỉ nên sử dụng khi có chỉ định phù hợp, đúng liều lượng và liệu trình.

Các đại biểu đặt câu hỏi với các diễn giả

Bà Huỳnh Kim Định, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, an toàn sinh học cần trở thành hàng rào phòng bệnh cốt lõi trong chăn nuôi. Việc chủ động phòng ngừa, kết hợp sử dụng kháng sinh có trách nhiệm sẽ góp phần giảm thiệt hại, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia cho rằng cần triển khai những giải pháp an toàn sinh học phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ, nhất là các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong đó, chú trọng lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, vệ sinh sát trùng định kỳ, bảo đảm nguồn nước sạch, xử lý chất thải đúng quy định và hạn chế người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi. Đồng thời, cần có sự phối hợp giữa các hộ trong công tác tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại và chia sẻ thông tin dịch bệnh.

Chủ tọa của diễn đàn

Tại Vĩnh Long, chăn nuôi tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2026, tổng đàn bò của tỉnh đạt khoảng 458.538 con, đàn heo 883.227 con và đàn gà hơn 20 triệu con. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiêm hơn 367.500 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, đạt 111,38% kế hoạch; tiêm hơn 18,2 triệu liều vaccine phòng cúm gia cầm, đạt 135,92% kế hoạch.

Theo ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, ngành chăn nuôi địa phương đang hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và khả năng kiểm soát rủi ro. Trong đó, thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học không chỉ hạn chế dịch bệnh, giảm thiệt hại kinh tế mà còn giảm nhu cầu sử dụng thuốc thú y, nhất là kháng sinh.

Thông qua diễn đàn, các nhà quản lý, nhà khoa học và người chăn nuôi có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hiệu quả, góp phần đưa các giải pháp an toàn sinh học vào thực tiễn sản xuất. Qua đó, hướng đến ngành chăn nuôi an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.