Địa phương phải hoàn tất rà soát việc cấp mã số vùng trồng trước 30/5

Tại hội nghị triển khai nghị định thư xuất khẩu bưởi, chanh tươi sang Trung Quốc và thực hiện Nghị định 38 về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói diễn ra ngày 14/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh: quy định, hành lang pháp lý và yêu cầu kỹ thuật hiện đã rất rõ, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực hiện tại địa phương.

Theo đó, những yêu cầu về bao trái, kiểm soát ruồi đục quả đến điều kiện cơ sở đóng gói, hồ sơ cấp mã số, các nội dung kỹ thuật đã được phổ biến đầy đủ. Vì vậy, các Sở Nông nghiệp- Môi trường, chi cục chuyên ngành và doanh nghiệp phải khẩn trương phối hợp triển khai.

Đặc biệt, ông chỉ rõ một thực tế đáng lo ngại là diện tích được cấp mã số hiện vẫn rất thấp so với quy mô sản xuất, trong khi nhiều địa phương còn lúng túng sau phân cấp, khiến doanh nghiệp phải chờ đợi, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu và thu nhập của nông dân.

Ông Trung yêu cầu trước ngày 30/5, các địa phương phải hoàn tất rà soát, lựa chọn những vùng đủ điều kiện, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cho bưởi và chanh, gửi danh sách về Cục chuyên ngành để hoàn tất thủ tục với phía Trung Quốc.

Ông cũng yêu cầu các địa phương ưu tiên giao nhiệm vụ cho đơn vị đúng chuyên môn, đồng thời tổ chức tập huấn xuống tận cấp xã để tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực cơ sở, không để tình trạng có thị trường mà lại không có mã số để xuất khẩu.

“Các địa phương cần rà soát lại ngay những vùng có thể triển khai, đủ điều kiện để cấp ngay mã số vùng trồng. Muốn xuất khẩu được thì phải cấp mã số. Mà chuyện cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là thẩm quyền của địa phương. Tôi đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai”, ông Trung lưu ý.

Nông dân Tây Nam bộ chăm chút cho vùng chuyên canh bưởi xuất khẩu

Vùng nguyên liệu chanh dây tại tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ)

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Môi trường cũng cảnh báo hàng loạt sai phạm đang diễn ra như sử dụng sai mã số vùng trồng, giả hồ sơ kiểm nghiệm, sử dụng hoạt chất cấm… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản Việt Nam. Ông yêu cầu hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương cùng siết quản lý, minh bạch dữ liệu, tăng liên kết với nông dân để giữ vững thị trường và phát triển xuất khẩu bền vững.