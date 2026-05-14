Địa phương phải hoàn tất rà soát việc cấp mã số vùng trồng trước 30/5

Thứ Năm, 18:43, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi thị trường đã mở cửa nhưng mã số vùng trồng vẫn chậm, hồ sơ còn ách tắc, nhiều địa phương lúng túng sau phân cấp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Môi trường Hoàng Trung yêu cầu các tỉnh khẩn trương cấp mã số, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/5, không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và sinh kế của nông dân.

Tại hội nghị triển khai nghị định thư xuất khẩu bưởi, chanh tươi sang Trung Quốc và thực hiện Nghị định 38 về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói diễn ra ngày 14/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh: quy định, hành lang pháp lý và yêu cầu kỹ thuật hiện đã rất rõ, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực hiện tại địa phương.

Theo đó, những yêu cầu về bao trái, kiểm soát ruồi đục quả đến điều kiện cơ sở đóng gói, hồ sơ cấp mã số, các nội dung kỹ thuật đã được phổ biến đầy đủ. Vì vậy, các Sở Nông nghiệp- Môi trường, chi cục chuyên ngành và doanh nghiệp phải khẩn trương phối hợp triển khai.

Đặc biệt, ông chỉ rõ một thực tế đáng lo ngại là diện tích được cấp mã số hiện vẫn rất thấp so với quy mô sản xuất, trong khi nhiều địa phương còn lúng túng sau phân cấp, khiến doanh nghiệp phải chờ đợi, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu và thu nhập của nông dân.

Ông Trung yêu cầu trước ngày 30/5, các địa phương phải hoàn tất rà soát, lựa chọn những vùng đủ điều kiện, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cho bưởi và chanh, gửi danh sách về Cục chuyên ngành để hoàn tất thủ tục với phía Trung Quốc.

Ông cũng yêu cầu các địa phương ưu tiên giao nhiệm vụ cho đơn vị đúng chuyên môn, đồng thời tổ chức tập huấn xuống tận cấp xã để tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực cơ sở, không để tình trạng có thị trường mà lại không có mã số để xuất khẩu. 

“Các địa phương cần rà soát lại ngay những vùng có thể triển khai, đủ điều kiện để cấp ngay mã số vùng trồng. Muốn xuất khẩu được thì phải cấp mã số. Mà chuyện cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là thẩm quyền của địa phương. Tôi đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai”, ông Trung lưu ý. 

Nông dân Tây Nam bộ chăm chút cho vùng chuyên canh bưởi xuất khẩu 

 

Vùng nguyên liệu chanh dây tại tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ)

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Môi trường cũng cảnh báo hàng loạt sai phạm đang diễn ra như sử dụng sai mã số vùng trồng, giả hồ sơ kiểm nghiệm, sử dụng hoạt chất cấm… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản Việt Nam. Ông yêu cầu hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương cùng siết quản lý, minh bạch dữ liệu, tăng liên kết với nông dân để giữ vững thị trường và phát triển xuất khẩu bền vững.

 

Việt Nam ký Nghị định thư xuất khẩu bưởi, chanh sang Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 15/4/2026, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và chanh xuất khẩu từ Việt Nam.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Tag: cấp mã số vùng trồng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Môi trường Hoàng Trung nghi định thu xuất khẩu ưởi chanh trung Quốc
Nông sản Việt gấp rút thích ứng Nghị định 280 của Trung Quốc từ 1/6/2026
VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, Trung Quốc sẽ áp dụng Nghị định 280 với nhiều yêu cầu mới về đăng ký cơ sở sản xuất, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, buộc doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam phải chủ động thích ứng để tránh gián đoạn xuất khẩu.

Nâng chuẩn công ty đại chúng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới
VOV.VN - Sáng nay (14/5), Ủy ban Chứng khoán phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường".

Bộ Xây dựng cắt giảm thủ tục, cấp phép xây dựng trong vòng 6 ngày
VOV.VN - Hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Hơn 77% thửa đất chưa hoàn thiện dữ liệu, áp lực lớn trước mốc 2026
VOV.VN - Cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất, nhưng hơn 77% vẫn chưa hoàn thiện hoặc chưa có dữ liệu. Khối lượng tồn đọng rất lớn đang tạo áp lực nặng lên tiến độ, trong khi mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 ngày càng cận kề.

BIM Land cùng hơn 2.500 "chiến binh kinh doanh" đón đầu vận hội mới với Prima Bay
VOV.VN - Quy tụ hơn 2.500 chuyên viên kinh doanh từ 30 đối tác chiến lược, sự kiện Beyond Halong 2026 đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược phát triển của BIM Land tại vùng đất di sản. Tâm điểm chú ý hướng về Prima Bay - tòa tháp đôi trước vịnh sở hữu vị trí cửa ngõ Khu đô thị vịnh biển Halong Marina.

