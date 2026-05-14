中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nâng chuẩn công ty đại chúng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Thứ Năm, 16:20, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (14/5), Ủy ban Chứng khoán phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường".

Theo quy định của Luật chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện cao hơn về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch UBCK Nhà nước khuyến nghị:

"Các doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn về công ty đại chúng theo cái quy định pháp luật chứng khoán mới, thì chưa đủ vốn sẽ phải có phương án phát hành thêm vốn để đủ vốn theo quy định, là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu phải từ 30 tỷ đồng trở lên so với mức trước đây là 10 tỷ. Đối với việc chưa đáp ứng tiêu chí về tỉ lệ sở hữu tối thiểu của cổ đông nhỏ lẻ phải đạt 10%, thì họ sẽ phải phát hành thêm cho các cổ đông đấy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để cho các doanh nghiệp chỉ cần đưa ra quyết định thôi, còn thủ tục để thực hiện việc đó thì Ủy ban chứng khoán cam kết sẽ hỗ trợ, để đạt được mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới".

nang chuan cong ty dai chung de dap ung yeu cau phat trien moi hinh anh 1
Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Tổ chức FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số đầu tư của FTSE triển khai từ 21/9 tới. Do đó, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCK Nhà nước nhấn mạnh việc tăng chất lượng hàng hóa để thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới:

"Trong năm 2026 này, chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Chúng tôi phối hợp với các tổ chức quốc tế OECD và phối hợp với Viện quản trị công ty VIOD để đào tạo về quản trị công ty, minh bạch thông tin cho các doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như niêm trên thị trường chứng khoán. Đấy là những yếu tố sống còn khi mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, họ nhìn vào hình ảnh doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán".

nang chuan cong ty dai chung de dap ung yeu cau phat trien moi hinh anh 2
Chủ tịch UBCK Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại hội nghị.

Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban chứng khoán và Cục phát triển doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính đều cam kết tích cực hỗ trợ về thủ tục, trình tự để quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

TTCK đang tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Năm 2025, tổng mức huy động vốn qua TTCK đạt khoảng 1,122 triệu tỷ đồng, tăng hơn 31% so với năm 2024. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn 2026–2030 là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng và logistics, việc phát triển TTCK theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Trung Hiếu/VOV1
Tag: công ty đại chúng Luật Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 13/5: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục
Nhận định chứng khoán 13/5: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục

VOV.VN - Với việc phe mua chiếm ưu thế về cuối phiên trước và duy trì giá đóng cửa gần mức cao nhất ngày, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.920–1.930 trong kịch bản khả quan đầu phiên hôm nay 13/5.

Nhận định chứng khoán 13/5: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục

Nhận định chứng khoán 13/5: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục

VOV.VN - Với việc phe mua chiếm ưu thế về cuối phiên trước và duy trì giá đóng cửa gần mức cao nhất ngày, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.920–1.930 trong kịch bản khả quan đầu phiên hôm nay 13/5.

Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp
Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp

VOV.VN - Thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ 1.890-1.900.

Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp

Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp

VOV.VN - Thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ 1.890-1.900.

Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn
Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn

VOV.VN - Chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn

Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn

VOV.VN - Chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc lập một kỷ lục vượt mọi thời đại
Chứng khoán Hàn Quốc lập một kỷ lục vượt mọi thời đại

VOV.VN - Bất chấp những tác động tiêu cực từ hàng rào thuế quan của Mỹ, chiến sự Trung Đông và việc giá trị đồng nội tệ bấp bênh, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc lại lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, chứng tỏ sức bật của cả nền kinh tế.

Chứng khoán Hàn Quốc lập một kỷ lục vượt mọi thời đại

Chứng khoán Hàn Quốc lập một kỷ lục vượt mọi thời đại

VOV.VN - Bất chấp những tác động tiêu cực từ hàng rào thuế quan của Mỹ, chiến sự Trung Đông và việc giá trị đồng nội tệ bấp bênh, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc lại lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, chứng tỏ sức bật của cả nền kinh tế.

Nhận định chứng khoán 6/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm
Nhận định chứng khoán 6/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm

VOV.VN - VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm hoặc retest lại vùng 1.860 - 1.865 điểm; nếu giữ được nền này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.885 - 1.890 điểm.

Nhận định chứng khoán 6/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm

Nhận định chứng khoán 6/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm

VOV.VN - VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm hoặc retest lại vùng 1.860 - 1.865 điểm; nếu giữ được nền này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.885 - 1.890 điểm.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp