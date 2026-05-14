Nâng chuẩn công ty đại chúng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Theo quy định của Luật chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện cao hơn về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch UBCK Nhà nước khuyến nghị:

"Các doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn về công ty đại chúng theo cái quy định pháp luật chứng khoán mới, thì chưa đủ vốn sẽ phải có phương án phát hành thêm vốn để đủ vốn theo quy định, là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu phải từ 30 tỷ đồng trở lên so với mức trước đây là 10 tỷ. Đối với việc chưa đáp ứng tiêu chí về tỉ lệ sở hữu tối thiểu của cổ đông nhỏ lẻ phải đạt 10%, thì họ sẽ phải phát hành thêm cho các cổ đông đấy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để cho các doanh nghiệp chỉ cần đưa ra quyết định thôi, còn thủ tục để thực hiện việc đó thì Ủy ban chứng khoán cam kết sẽ hỗ trợ, để đạt được mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới".

Bên cạnh đó, Tổ chức FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số đầu tư của FTSE triển khai từ 21/9 tới. Do đó, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCK Nhà nước nhấn mạnh việc tăng chất lượng hàng hóa để thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới:

"Trong năm 2026 này, chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Chúng tôi phối hợp với các tổ chức quốc tế OECD và phối hợp với Viện quản trị công ty VIOD để đào tạo về quản trị công ty, minh bạch thông tin cho các doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như niêm trên thị trường chứng khoán. Đấy là những yếu tố sống còn khi mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, họ nhìn vào hình ảnh doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán".

Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban chứng khoán và Cục phát triển doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính đều cam kết tích cực hỗ trợ về thủ tục, trình tự để quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

TTCK đang tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Năm 2025, tổng mức huy động vốn qua TTCK đạt khoảng 1,122 triệu tỷ đồng, tăng hơn 31% so với năm 2024. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn 2026–2030 là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng và logistics, việc phát triển TTCK theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho nền kinh tế.