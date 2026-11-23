

Theo đánh giá, cơ giới hóa hiện diện ở hầu hết các công đoạn trong quy trình sản xuất lúa, từ làm đất, gieo sạ, bón phân, phun thuốc, thu hoạch đến sấy, bảo quản và vận chuyển. Tuy nhiên, để cơ giới hóa phát huy hiệu quả cao nhất, cần được triển khai đồng bộ trên toàn chuỗi sản xuất và dựa trên nền tảng dữ liệu số.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên gia của Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), thách thức hiện nay không phải là thiếu máy móc mà là thiếu dữ liệu để quản lý, điều phối và đầu tư phù hợp. Qua thực tiễn, Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế đã xây dựng bộ công cụ số hóa và phương pháp xây dựng bản đồ thích hợp cơ giới hóa cho vùng ĐBSCL. Bản đồ tích hợp dữ liệu về đất đai, điều kiện canh tác, giao thông, quy mô thửa ruộng, hiện trạng máy móc, nhu cầu dịch vụ và các yếu tố kỹ thuật để hỗ trợ ra quyết định đầu tư, bố trí máy móc và tổ chức sản xuất theo từng vùng chuyên biệt.

Cơ giới hóa đã góp phần giảm đáng kể tổn thất sau thu hoạch

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, bản đồ số phân tích mức độ của từng loại máy với điều kiện sản xuất, dựa trên các tiêu chí như diện tích thửa ruộng, độ bằng phẳng, loại đất, khả năng tiếp cận giao thông, lượng mưa và các điều kiện canh tác khác. Các chỉ số được xử lý bằng phương pháp phân tích đa tiêu chí và tích hợp nhằm nâng cao độ chính xác trong hoạch định chính sách và định hướng đầu tư.

"Trong quy trình canh tác lúa lúa gạo, cơ giới hóa có mặt ở hầu hết các khâu, từ làm đất, bón phân, cải tạo đất, ứng phó với biến đổi khí hậu như đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn; đến xuống giống bằng máy, phun thuốc, tránh ô nhiễm lao động, hạn chế tác động đến người trực tiếp phun thuốc. Rồi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp bằng cuộc cách mạng của Việt Nam, tránh thất thoát sau thu hoạch giữa các khâu vận chuyển với nhau, rồi tránh thất thoát do thu hoạch kịp thời điểm", ông Hùng nói.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng tham gia nghiên cứu, sản xuất máy sạ cụm kết hợp vùi phân từ năm 2019 và đã đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiều mô hình trình diễn trong Đề án 1 triệu ha. Kết quả thực tế tại các mô hình cho thấy thiết bị mang lại hiệu quả tích cực trong giảm lượng giống gieo sạ, tiết kiệm phân bón và giảm chi phí sản xuất.

Bà Đào Thị Như Hè, Giám đốc Công ty cho biết, việc nhân rộng mô hình vẫn gặp nhiều khó khăn do nông dân chưa mạnh dạn đầu tư máy móc, trong khi các chính sách hỗ trợ tại địa phương còn hạn chế. Vì vậy, việc phát triển các tổ dịch vụ cơ giới hóa sẽ giúp nhiều nông hộ tiếp cận công nghệ hiện đại với chi phí hợp lý, góp phần giảm giá thành sản xuất. Ngoài ra, các địa phương cần có cơ chế hỗ trợ hợp tác xã và nông dân đầu tư thiết bị cơ giới hóa phù hợp, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu ha.

Các hợp tác xã và nông dân sẵn sàng đồng hành, tiếp nhận công nghệ nếu được hỗ trợ về cơ chế, kỹ thuật

"Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại máy, từ năm 2019 đến nay, chúng tôi triển khai chuyên về dòng máy gieo sạ cụm, vùi phân. Sạ cụm hay sạ hàng, vùi phân thì tôi thấy địa phương nên khuyến cáo nông dân, cũng giống như các nguồn lực khi thấy thiếu thì chúng ta cũng nên hỗ trợ cho nông dân, cũng như các hợp tác xã để đầu tư những máy móc phục vụ làm dịch vụ cho bà con nông dân, thay vì đầu tư những thứ mà thực sự chưa thiết thực", bà Hè chia sẻ.

Cơ giới hóa là xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo. Ông Trương Hữu Trí, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Gò Gòn, tỉnh Tây Ninh cho biết, các hợp tác xã và nông dân sẵn sàng đồng hành, tiếp nhận công nghệ nếu được hỗ trợ về cơ chế, kỹ thuật và nguồn lực.

Tuy nhiên, từ thực tế ông Trương Hữu Trí cho rằng, nhu cầu mở rộng mô hình đang vượt quá khả năng đáp ứng về thiết bị. Dù hợp tác xã đã huy động thêm máy gieo sạ nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nông dân. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ tín dụng, đầu tư cơ giới hóa và nâng cao năng lực hợp tác xã, tạo điều kiện để các mô hình hiệu quả được nhân rộng, góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu ha lúa.

Cơ giới hóa đồng bộ, nâng tầm ngành hàng lúa gạo

"Về vấn đề cơ giới hóa, đó là khi nhu cầu của người dân mình đáp ứng không nổi. Cho nên hiện nay, Gò Gòn đang lấy luôn hai máy để gieo sạ mà cũng không đủ, cũng chỉ đáp ứng được như vậy. Vậy thì cơ chế như thế nào, tôi đề nghị hai cái. Thứ nhất, muốn đạt được Đề án 1 triệu ha này thì trước tiên, Cục Kinh tế hợp tác có kế hoạch nên rà soát lại về vấn đề năng lực của hợp tác xã. Thứ hai là hỗ trợ chính sách cho hợp tác xã", ông Trí nêu quan điểm.

Nhờ các chính sách hỗ trợ, nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác đã được đầu tư máy móc phục vụ sản xuất. Ông Lâm Văn Út, Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn Cần Thơ cho biết, cơ giới hóa đã góp phần giảm đáng kể tổn thất sau thu hoạch, đồng thời tạo thuận lợi cho các khâu sấy, bảo quản và tiêu thụ sau thu hoạch. Trước đây, do phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công và chịu tác động của thời tiết, việc thu hoạch thường kéo dài, làm tăng tỷ lệ thất thoát và ảnh hưởng chất lượng hạt lúa.

Ông Lâm Văn Út cho rằng, bản đồ số phục vụ quản lý cơ giới hóa ngành hàng lúa gạo là công cụ quản lý cần thiết, giúp cơ quan chuyên môn xác định chính xác khu vực còn thiếu máy móc, chủng loại thiết bị và công suất phục vụ để xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

"Cơ giới hóa thì cho thấy mang lại hiệu quả rất nhiều. So với trước đây, chúng ta làm thủ công bằng tay chân, từ khi máy rút lúa, sau này chuyển qua cơ giới hóa thì thấy hiệu quả đem lại rất lớn. Bên cạnh đó, việc áp dụng cơ giới hóa thì tôi thấy giảm được thất thoát sau thu hoạch cũng rất lớn đối với vấn đề thu hoạch lúa", ông Út nói.

Cơ giới hóa hiện diện ở hầu hết các công đoạn trong quy trình sản xuất lúa, từ làm đất, gieo sạ, bón phân, phun thuốc, thu hoạch đến sấy

Theo Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế, bản đồ số phục vụ quản lý cơ giới hóa ngành hàng lúa gạo gồm: hệ thống bảng điều khiển (dashboard) thống kê dữ liệu; bản đồ hiện trạng cơ giới hóa và bản đồ đánh giá mức độ phù hợp của đồng ruộng đối với các loại máy nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) cho biết, bản đồ tích hợp nhiều lớp dữ liệu như địa giới hành chính, giao thông và các chỉ tiêu thống kê theo từng công đoạn sản xuất. Khi được cập nhật thêm dữ liệu, hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị các chỉ số mới, hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi hiện trạng cơ giới hóa theo thời gian thực, giúp xác định những vùng ưu tiên đầu tư và lựa chọn thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất.

"Chúng tôi có tổng hợp và thống kê rất nhiều chỉ tiêu khác nhau, thống kê theo giai đoạn, theo công suất, theo loại máy, năng lượng tiêu thụ theo loại máy và diện tích cơ giới hóa theo loại máy, công suất trong giai đoạn, năng lượng theo từng giai đoạn. Sau này, khi có thêm các dữ liệu mới thì chúng ta chỉ việc đưa vào là có thể xem được rõ ràng", ông Tuấn thông tin thêm.

Cơ giới hóa sẽ là động lực quan trọng để mở rộng diện tích sản xuất theo Đề án 1 triệu hecta

Định hướng phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa gạo và ứng dụng công nghệ số cần được triển khai đồng bộ để nâng cao hiệu quả trong Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho biết, từ nay đến năm 2030, cơ giới hóa sẽ là động lực quan trọng để mở rộng diện tích sản xuất theo Đề án 1 triệu hecta. Tuy nhiên, để mở rộng nhanh quy mô sản xuất, cần phát triển đồng bộ hệ thống máy móc và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và quản lý.

Theo ông Lê Thanh Tùng, việc tiếp cận tín dụng vẫn là rào cản lớn đối với hợp tác xã và doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng hiện vẫn chủ yếu yêu cầu tài sản bảo đảm trong khi nhiều hợp tác xã có phương án sản xuất khả thi nhưng không đủ điều kiện vay vốn để đầu tư máy móc. Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế tín dụng phù hợp nhằm tạo điều kiện phát triển dịch vụ cơ giới hóa.

Trong thời điểm này cho đến năm 2030, cơ giới hóa chính là một động lực rất quan trọng để chúng ta có thể mở rộng diện tích, nhất là theo Đề án 1 triệu ha hoặc theo những định hướng phát triển khác. Hiện nay các phần mềm cho Đề án 1 triệu ha chúng ta đã có rồi, quy trình canh tác MRV, củng cố hợp tác xã, định hướng liên kết. Nhưng bây giờ, nếu mở rộng nhanh thì tốc độ gieo sạ trong một ngày, bao nhiêu ha như chúng ta, phải cần có cơ giới và cần phải có thêm công nghệ chúng ta mới làm được.

Qua phân tích cho thấy, tháo gỡ các điểm nghẽn về thiết bị, vốn, hạ tầng và dữ liệu là điều kiện quan trọng để cơ giới hóa phát huy hiệu quả trên toàn chuỗi sản xuất. Cùng với đầu tư máy móc, cần tổ chức lại dịch vụ cơ giới, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ và tín dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, từng bước hình thành hệ sinh thái cơ giới hóa phù hợp với từng vùng sản xuất. Trong phần cuối của loạt bài, những giải pháp được triển khai đồng bộ để cơ giới hóa trở thành động lực nâng cao năng suất, giảm chi phí và giá trị ngành hàng lúa gạo.

Cùng loạt bài Cơ giới hóa đồng bộ, nâng tầm ngành hàng lúa gạo:

- Bài 1: Cơ giới hóa giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất

- Bài 2: Điểm nghẽn trong cơ giới hóa ngành hàng lúa gạo