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Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư công gần 2.000 tỷ đồng

Thứ Năm, 10:05, 08/10/2026
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VOV.VN - Dự án đầu tư công đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, đang được đẩy nhanh tiến độ. Các gói thầu xây lắp phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Đây là một trong những dự án đầu tư công có quy mô lớn, được triển khai trong nhiều năm qua, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư và khởi công từ tháng 9/2023.

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Dự án đầu tư công đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu khan hiếm

Theo thiết kế, dự án xây dựng tuyến đường giao thông dọc hai bờ sông với tổng chiều dài gần 10 km; tuyến kè bê tông cốt thép dự ứng lực bảo vệ bờ sông dài 10,28 km. Cùng với đó là hệ thống thoát nước, chiếu sáng; 3 công viên và các mảng xanh dọc vỉa hè tuyến đường phía bờ Bắc; tăng cường mảng xanh tại các vị trí phù hợp phía bờ Nam.

Do gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu, dự án phải kéo dài thời gian thi công. Hiện dự án đang triển khai 3 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 820 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Riêng đoạn dài 54m vừa được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang tập kết máy móc, thiết bị và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

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Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đang thi công giai đoạn nước rút

Đối với gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 2, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng. Riêng gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 4 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương tiếp tục vận động các hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ thi công. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành gói thầu này trong năm 2026.

Người dân vùng dự án rất mong công trình xây dựng Kè và đường dọc hai bên bờ sông Bảo Định sớm hoàn thành, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, tăng cường khả năng phòng, chống sạt lở, triều cường hai bên bờ sông Bảo Định, đồng thời góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khu vực này.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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