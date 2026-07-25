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Giá dứa tại Đồng Tháp tăng gần gấp đôi, nông dân phấn khởi

Thứ Bảy, 16:38, 25/07/2026
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VOV.VN - Sau thời gian rớt giá kéo dài, những ngày gần đây giá dứa tại tỉnh Đồng Tháp tăng gần gấp đôi so với tháng trước, giúp người trồng dứa phấn khởi vì có lợi nhuận trở lại.

Hiện nông dân vùng Đồng Tháp Mười bán dứa thương phẩm với giá từ 9.000 - 11.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cách đây khoảng một tháng. Với mức giá này, người trồng dứa đạt lợi nhuận từ 3.000 - 5.000 đồng/kg (tùy theo chất lượng sản phẩm).

Theo các doanh nghiệp thu mua, giá dứa tăng do đã qua thời điểm thu hoạch rộ nên nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ khởi sắc khi các cơ sở sản xuất bánh, kẹo, mứt bước vào mùa sử dụng nhiều nguyên liệu dứa.

gia dua tai Dong thap tang gan gap doi, nong dan phan khoi hinh anh 1
Nông dân tỉnh Đồng Tháp phấn khởi vì trái khóm tăng giá trở lại

Đồng Tháp hiện là địa phương có diện tích trồng dứa lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với gần 15.000 ha, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Tháp Mười (khu vực huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trước đây). Các vùng chuyên canh dứa nhiều năm qua gồm các xã Tân Phước 1, Tân Phước 2, Hưng Thạnh và Tân Phước 3.

gia dua tai Dong thap tang gan gap doi, nong dan phan khoi hinh anh 2
Trái khóm tại vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp năng suất, chất lượng được nâng lên

Mặc dù giá dứa thương phẩm có biến động theo từng thời điểm, đây vẫn là cây trồng mang lại thu nhập khá, góp phần giúp nhiều hộ dân vùng đất phèn ổn định đời sống và phát triển kinh tế. Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì diện tích trồng dứa, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị loại cây trồng chủ lực này.

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Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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