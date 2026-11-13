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Hoàn tất tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1

Thứ Sáu, 16:13, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngày 13/11, khu vực Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai (TP.Đồng Nai) đã hoàn tất tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2, T3, T4, thảm nhựa lại mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, giúp cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Cụ thể, khu vực từng bố trí các trạm thu phí trên Quốc lộ 1, đoạn cầu Đồng Nai, hiện đã được giải phóng mặt bằng. Sau khi tháo dỡ các công trình trạm thu phí, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, sơn lại vạch kẻ đường và lắp đặt hệ thống biển báo giao thông; các phương tiện qua khu vực lưu thông ổn định.

Theo đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam, các hạng mục thi công đã hoàn thành sau thời gian tập trung đẩy nhanh tiến độ.

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Sau khi hoàn thành tháo dỡ trạm thu phí trên QL1 khu vực cầu Đồng Nai giao thông thuận tiện hơn (ảnh: Lưu Sơn)

Dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai được triển khai từ ngày 10/8, bắt đầu tại Km1872 trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn TP. Đồng Nai. Phạm vi thực hiện gồm các trạm thu phí T1, T2, T3 và T4. Các hạng mục chính gồm tháo dỡ trạm thu phí, ki-ốt, tái lập mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Trước đó, việc tháo dỡ các trạm thu phí cầu Đồng Nai được khởi động từ ngày 11/8/2026. Đến cuối tháng 9/2026, các hạng mục tháo dỡ trạm đã cơ bản hoàn thành. Sau đó, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các công việc tái lập mặt đường, sơn vạch kẻ và hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông.

Đến nay, toàn bộ các hạng mục thuộc dự án đã hoàn tất, trả lại mặt bằng và mặt đường êm thuận trên Quốc lộ 1 qua khu vực cầu Đồng Nai, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải qua cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

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Đồng Nai chi hơn 73 tỷ đồng tặng quà nhân dịp 20/11

VOV.VN - HĐND TP.Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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