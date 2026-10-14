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Hội chợ VIDEX 2026: Thúc đẩy giao lưu hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thứ Tư, 20:26, 14/10/2026
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VOV.VN - Hội chợ Kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia năm 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026) là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam, tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai nước trao đổi, tìm kiếm các đối tác thương mại trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 14/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội chợ Kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia năm 2026, sự kiện do Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức. Hội chợ có 150 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội đăng ký tham gia, trưng bày sản phẩm tại 189 gian hàng tiêu chuẩn.

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Lễ khai mạc hội chợ VIDEX CAMBODIA 2026

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Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam được tổ chức nhiều năm qua tại Campuchia. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, góp phần thúc đẩy giao thương, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư cho các doanh nghiệp thông qua các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội..., đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội, nhân dân, doanh nghiệp hai nước.

Hội chợ lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, kế thừa và vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống cũng như sự hợp tác toàn diện giữa Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

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Ban Tổ chức Hội chợ và các đơn vị, doanh nghiệp quân đội đã trao tặng 30 bộ máy tính, 10 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia

Đại tướng Tan Thana, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định, hội chợ lần này là một sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam, tạo cơ hội để các doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam trao đổi, tìm kiếm các đối tác thương mại trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác. Qua việc tổ chức Hội chợ lần này, quan hệ và hợp tác song phương sẽ tiếp tục được thúc đẩy ngày càng bền chặt, sâu sắc hơn, góp phần thúc đẩy triển khai hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Chính phủ và Quân đội hai nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thành viên Ban tổ chức Hội chợ cho biết: “Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia năm 2026 được diễn ra nhằm hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng-an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới và triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia.

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Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ

Thông qua hội chợ này, các doanh nghiệp của hai nước có thể giới thiệu quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, xúc tiến các hoạt động thương mại, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại của hai nước. Ngoài ra, Hội chợ cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia, qua đó giúp củng cố niềm tin chính trị, củng cố vị thế của Việt Nam nói chung và Quân đội Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế”.

Nhân dịp này, để tri ân các cơ quan, tổ chức và nhân dân Campuchia, Ban Tổ chức Hội chợ và các đơn vị, doanh nghiệp quân đội đã trao tặng 30 bộ máy tính, 10 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia tại Lễ khai mạc; đặc biệt hơn 2.000 suất quà là các sản phẩm do doanh nghiệp Quân đội Việt Nam sản xuất cũng được gửi tặng đến nhân dân, khách tham quan trong 04 ngày diễn ra Hội chợ.

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Chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực hai nước Việt Nam - Campuchia

Bên cạnh các sản phẩm trưng bày, Hội chợ Kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia năm 2026 còn có nhiều chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực hai nước Việt Nam - Campuchia. Khách tham quan Hội chợ sẽ được trải nghiệm các món ăn đặc sản Việt Nam và Campuchia; thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và tham quan các di sản văn hoá Việt Nam thông qua ứng dụng thực tế ảo 3D do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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