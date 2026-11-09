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Thanh Hóa: Mặt bằng được khơi thông, công trường tăng tốc

Thứ Hai, 16:13, 09/11/2026
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VOV.VN - Sau khi những điểm nghẽn về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, yêu cầu đặt ra với Thanh Hóa là phải tăng tốc thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Từ huy động nhân lực, máy móc, bảo đảm nguồn vật liệu đến tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật, các chủ đầu tư và nhà thầu đang chịu áp lực lớn về tiến độ.

Nhờ công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, tiến độ thi công Dự án đường giao thông từ cầu Thắng Phú đi Quốc lộ 1A xã Quảng Bình được đẩy nhanh. Đơn vị thi công đang tăng tốc, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Anh Lê Đăng Tiếp, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Đạt, cho biết đơn vị đang tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. "Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thì mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, tập trung máy móc, nhân lực thi công 2 ca ngày-đêm. Hiện tại đã hoàn thành 90% khối lượng dự án. Đến 31/12/2026 sẽ bàn giao công trình".

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Dọc chiều dài hơn 23km thuộc dự án đường nối thành phố Thanh Hóa trước đây với Cảng hàng không Thọ Xuân, sau khi nhận mặt bằng từ địa phương, các nhà thầu đang huy động tối đang nhân lực, máy móc thi công khẩn trương

Dọc chiều dài hơn 23km thuộc dự án đường nối thành phố Thanh Hóa trước đây với Cảng hàng không Thọ Xuân, sau khi nhận mặt bằng từ địa phương, các nhà thầu đang huy động tối đang nhân lực, máy móc thi công khẩn trương. Những chiếc máy xúc, máy lu ở nhiều đoạn tuyến hoạt động hết công suất. Những khoảng đất vừa được bàn giao đang nhanh chóng được san gạt, đắp nền.

Đối với Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, việc đẩy nhanh tiến độ thi công còn có ý nghĩa quan trọng khác là hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn trong năm 2026. Ông Lại Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Trung cho biết, đối với những vị trí có mặt bằng trước năm 2025 đơn vị đã thi công hoàn thành, những vị trí còn lại đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 12 năm 2026: "Trên công trường đang thực hiện chế độ làm 3 ca 4 kíp, làm ngày làm đêm. Sẽ tập trung nguồn lực thi công để hoàn thành khối lượng trong năm 2026".

Mặt bằng được bàn giao là điều kiện quan trọng để tổ chức các mũi thi công. Nhưng để bảo đảm tiến độ, nhà thầu còn phải giải quyết nhiều bài toán khác: nhân lực, thiết bị, nguồn cung vật liệu, điều kiện thời tiết và sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Tránh tình trạng mặt bằng có nhưng nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng bộ.

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Ông Lại Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Trung cho biết, đối với những vị trí có mặt bằng trước năm 2025 đơn vị đã thi công hoàn thành

Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu đặt ra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị phải tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm soát tiến độ từng gói thầu, xác định rõ khối lượng công việc theo ngày, tuần và tháng. Kiên quyết xử lý những nhà thầu chậm tiến độ, thiếu năng lực và chây ì trong triển khai thi công; kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động và trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, giám sát.

Ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chương trình giao thông Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này kết quả giải ngân và triển khai dự án đang rất khẩn trương, điều này cho thấy tinh thần quyết liệt, khẩn trương của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành." Ban đã tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 cả 4 kíp. Với những nhà thầu hai tuần liên tiếp không đạt giá trị cam kết thì phải áp dụng ngay biện pháp theo cái hợp đồng đã ký. Dự án có nguy cơ là không đạt mốc giải ngân thì phải xử lý ngay, hoặc đề xuất điều chuyển vốn sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Kiên quyết xử lý, thay thế nếu nhà thầu không đủ năng lực hoặc thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Thực tế Ban đã xử phạt hợp đồng đối với bốn nhà thầu chậm tiến độ tại 4 dự án".

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, tỉnh Thanh Hóa đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 287/303 dự án tồn đọng, đạt khoảng 95%. Tính đến đầu tháng 11, Thanh Hóa đã giải ngân đạt 74,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố. So với giữa tháng 6, thứ hạng này đã tăng 14 bậc, đồng thời thu hẹp khoảng cách với tỷ lệ bình quân cả nước từ 10,6 xuống còn 1,7 điểm phần trăm.  

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Từ mặt bằng đã thông đến công trường tăng tốc, từ khối lượng xây lắp đến dòng vốn được khơi thông, Thanh Hóa đang giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu trong quá trình triển khai các dự án. Tiến độ không chỉ được đo bằng số máy móc, nhân lực trên công trường, mà phải được thể hiện bằng từng hạng mục hoàn thành, từng công trình được nghiệm thu và nguồn vốn được giải ngân đúng quy định. Đây là điều kiện để các dự án sớm về đích, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sỹ Đức/VOV1
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