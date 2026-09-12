Kho bạc Nhà nước huy động được 15 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tuần

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được hơn 246.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt hơn 49% kế hoạch phát hành 500 nghìn tỷ đồng trong năm 2026. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm được phát hành nhiều nhất với gần 185 nghìn tỷ đồng, tiếp theo là kỳ hạn 5 năm với hơn 57 nghìn tỷ đồng và 15 năm với 3.250 tỷ đồng. Ba kỳ hạn này chiếm khoảng 99% tổng giá trị kể từ đầu năm.

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Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 8 tháng năm nay, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành công tác phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho ngân sách Trung ương. Đồng thời, đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả ngân quỹ nhà nước, đáp ứng kịp thời các nhu cầu bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách Trung ương cũng như phát triển thị trường vốn. Đến hết tháng 8/2026, đã thực hiện phát hành gần 229 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 9,03 năm, lãi suất bình quân 4,15%/năm.