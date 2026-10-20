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Khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Ba, 17:00, 20/10/2026
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VOV.VN - Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý Dự án Điện 2 tổ chức Lễ khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 thực hiện quản lý dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

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Lễ khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia

Quy mô của 2 nhà máy gồm 4 tổ máy, tổng công suất hơn 3.000MW, tổng mức đầu tư 82.145 tỷ đồng. 2 tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sử dụng nhiên liệu than và 2 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Đây là các dự án trọng điểm, khi hoàn thành sẽ bổ sung sản lượng điện dự kiến trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Các dự án đi vào hoạt động hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến nay, cả 2 tổ máy của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành và phát điện lên lưới điện Quốc gia, sản lượng điện là 620 triệu kWh.

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Các xe, máy đã sẵn sàng thi công dự án sau lễ khởi công

Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư ngày 4/9/2024, tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng. Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII, quy mô công suất hơn 1.600 MW, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Dự án vận hành theo hướng chuyển dịch cơ cấu nguồn điện chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Theo tiến độ dự kiến, tổ máy 1- Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II sẽ phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4/2030.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với quy hoạch gồm 3 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Quảng Trạch II và Quảng Trạch III, hình thành một tổ hợp sản xuất điện quy mô lớn công suất hơn 4500MW, có vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia. Việc đầu tư và vận hành đồng bộ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch sẽ cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

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Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu

Theo ông Bùi Hoàng Phương, tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị xem xét, bổ sung các công trình truyền tải điện 500 kV liên quan, trong đó có Trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch và đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, nhằm tăng cường năng lực truyền tải, đáp ứng yêu cầu đấu nối, giải tỏa công suất cho các nguồn điện trong khu vực.

“Đối với Quảng Trị, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch không đơn thuần là một tổ hợp sản xuất điện, mà là công trình động lực có ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước”, ông ông Bùi Hoàng Phương nói.

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Đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy số 1 tại nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

VOV.VN - Sáng nay (18/8), tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức Lễ đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy 1 dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Đây là một trong các sự kiện chào mừng 80 cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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