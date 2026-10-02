Thứ Sáu, 10:03, 02/10/2026

Mở không gian phát triển mới cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt

VOV.VN - Một bước chuyển quan trọng vừa được ghi nhận trong chiến lược phát triển thị trường hàng hóa trong nước, đó là Bộ Công Thương đã chính thức phê duyệt Đề án “Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”.