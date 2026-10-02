Mở không gian phát triển mới cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt

VOV.VN - Một bước chuyển quan trọng vừa được ghi nhận trong chiến lược phát triển thị trường hàng hóa trong nước, đó là Bộ Công Thương đã chính thức phê duyệt Đề án “Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”.
VOV.VN - Đề án Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 tạo nền tảng định hướng cho quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó trọng tâm là dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh đang được xây dựng, trình Quốc hội xem xét.
VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nếu thời gian tới sàn giao dịch hàng hóa được thành lập tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) ở TP.HCM sẽ giúp nông dân tránh tình trạng “đánh đu” theo giá thị trường, nhất là giao dịch hàng hóa phái sinh.
VOV.VN - Sở giao dịch hàng hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực và kịp thời của dữ liệu cung cấp.
VOV.VN - Hôm nay 29/6, Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam xác định giá các-bon, biến quyền phát thải hoặc kết quả giảm phát thải thành loại hàng hóa có giá trị kinh tế.
VOV.VN - Ngày 25/3, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp liên quan tổ chức cuộc họp về Đề án thí điểm niêm yết và giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).