Nâng cao năng lực chống chịu, giữ vững mục tiêu "2 con số"

VOV.VN - Kiên định mục tiêu tăng trưởng "hai con số" giai đoạn 2026-2030. Kết luận số 18-KL/TW xác định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Cùng với tăng trưởng cao, phải gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.
VOV.VN - Dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn hội tụ đủ các điều kiện để hướng tới những mục tiêu tăng trưởng bứt phá. Vấn đề cốt lõi hiện nay là khơi thông các điểm nghẽn thể chế và đổi mới sản phẩm để thích ứng với tình hình mới.
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn đạt được mục tiêu này, cần khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng khả năng phản ứng chính sách.
VOV.VN - Kinh tế - xã hội quý I/2026 ghi nhận nhiều điểm sáng với tăng trưởng GDP ước đạt 7,83%, cao hơn cùng kỳ năm trước; các cân đối lớn được bảo đảm, xuất nhập khẩu và đầu tư khởi sắc, tạo nền tảng quan trọng để Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.