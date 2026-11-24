Nhật Bản và Séc đã sửa đổi toàn diện Công ước giữa Nhật Bản và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc về tránh đánh thuế hai lần đối với thuế thu nhập, có hiệu lực từ năm 1978, và hiện đang được áp dụng giữa Nhật Bản và Cộng hòa Séc. Công ước vừa được ký kết sửa đổi việc đánh thuế đối với lợi nhuận kinh doanh và thu nhập đầu tư, đưa ra các biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng Công ước và tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề thuế.

Công ước này điều chỉnh những lĩnh vực chính như thuế lợi nhuận kinh doanh, thuế thu nhập đầu tư, thuế đối với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần, thủ tục thỏa thuận song phương, trao đổi thông tin, ngăn ngừa lạm dụng Công ước… Cụ thể, việc đánh thuế không phù hợp với các điều khoản của Công ước này có thể được giải quyết bằng thỏa thuận song phương giữa cơ quan thuế của hai nước.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Việc trao đổi thông tin là nhằm ngăn chặn hiệu quả hành vi trốn thuế và tránh thuế quốc tế, phạm vi các loại thuế và các trường hợp thuộc diện trao đổi thông tin về vấn đề thuế giữa hai nước được mở rộng. Đồng thời, để ngăn chặn việc lạm dụng Công ước, sẽ không có quyền lợi nào được cung cấp theo Công ước nếu có lý do chính đáng để kết luận rằng việc đạt được quyền lợi đó là một trong những mục đích chính của bất kỳ giao dịch nào.

Sau khi được phê chuẩn theo thủ tục nội bộ của hai nước, mỗi nước sẽ gửi thông báo xác nhận việc hoàn tất thủ tục nội bộ của mình cho nước kia thông qua kênh ngoại giao. Công ước này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 30 sau khi nhận được thông báo nêu trên.

Trong khi hai nước đang nỗ lực xóa bỏ tình trạng đánh thuế hai lần và ngăn chặn trốn thuế, tránh thuế quốc tế, Công ước này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa đầu tư song phương và trao đổi kinh tế giữa hai nước. Hai bên nhấn mạnh “Công ước này sẽ không ảnh hưởng đến việc áp dụng Công ước thuế hiện hành giữa Nhật Bản và các quốc gia khác ngoài Cộng hòa Séc”.