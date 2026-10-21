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Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm tài chính 2026 tăng mạnh

Thứ Tư, 12:32, 21/10/2026
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VOV.VN - Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm tài chính 2026 (tính từ tháng 4 – 9/2026) gia tăng mạnh mẽ khi đồng yên nội tệ yếu và chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao.

Theo số liệu thống kê thương mại vừa được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố sáng nay (21/10), thâm hụt thương mại của nước này trong nửa đầu năm tài chính 2026 (tính từ tháng 4 – 9/2026) đạt mức 2.818,4 tỷ yên, tăng 98,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 63.460 tỷ yên - tăng 18,4%, trong khi nhập khẩu cũng lên tới 66.280 tỷ yên - tăng 20,4%.

Tính riêng trong quý từ tháng 4 - 6, xuất khẩu của Nhật Bản đạt mức 30.930 tỷ yên - tăng 17%, trong khi nhập khẩu đạt 31.460 tỷ yên - tăng 15,9%, đã dẫn đến thâm hụt thương mại ở mức 525 tỷ yên. Trong thời gian từ tháng 7 – 9/2026, xuất khẩu của Nhật Bản đạt 32.520 tỷ yên - tăng 19,7%, trong khi nhập khẩu đạt 34.820 tỷ yên - tăng 24,8%, dẫn đến thâm hụt ở mức 2.290 tỷ yên.

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Thâm hụt thương mại của Nhật Bản từ tháng 04 - 09/2026 tăng 98,8% so với cùng kỳ năm 2025 - Ảnh: NHK

Riêng trong tháng 9 vừa qua, cán cân thương mại của Nhật Bản đã ghi nhận mức thâm hụt lên tới 536,6 tỷ yên - đánh dấu tháng thâm hụt thứ 5 liên tiếp. Mức thâm hụt này hẹp hơn so với mức thâm hụt 1.110 tỷ yên của tháng 8 trước đó, nhưng lại lớn hơn mức thâm hụt dự báo. Nguyên nhân chính được đưa ra là do nhập khẩu dầu thô từ Mỹ và linh kiện điện tử như chất bán dẫn từ Hàn Quốc gia tăng. Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 1 - 3, Nhật Bản cũng ghi nhận mức thâm hụt 498 tỷ yên.

Theo đánh giá, dù xuất khẩu của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm tài chính 2026 ghi nhận sự gia tăng tương đối ổn định, nhưng tốc độ gia tăng của nhập khẩu lại vượt trội do gánh nặng chi phí quy đổi ra nội tệ, trong bối cảnh đồng yên nội tệ yếu, trong khi chi phí nhập khẩu nhiên liệu tăng cao. Trong số đó, nhóm các mặt hàng nhiên liệu khoáng sản tiếp tục là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với 12.750 tỷ yên - tăng 24,5%, do những áp lực giá cả và sự biến động thị trường toàn cầu. Tiếp theo là máy móc điện với 11.700 tỷ yên - tăng 17,7%, các loại máy móc nói chung đạt 7.370 tỷ yên - tăng 24,4%...

Về xuất khẩu, các loại thiết bị vận tải là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản với 12.990 tỷ yên - tăng 12,2% (các xe cơ giới trị giá lên tới 9.650 tỷ yên), kim ngạch xuất khẩu máy móc đạt 11.030 tỷ yên - tăng 14,6%...

Xét theo từng khu vực và quốc gia, thâm hụt thương mại của Nhật Bản với Trung Quốc ghi nhận ở mức nặng nề nhất với 4.600 tỷ yên, trong khi kim ngạch thương mại với khu vực Trung Đông ghi nhận sự sụt giảm ở cả hai phía và thâm hụt ở mức 2.700 tỷ yên. Đáng chú ý, Nhật Bản vẫn duy trì được thặng dư lớn với Mỹ ở mức 2.120 tỷ yên, và khu vực châu Á tổng thể đạt thặng dư 1.390 tỷ yên.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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