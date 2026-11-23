Phủ Nội các Nhật Bản cho biết, Chính phủ nước này đang thúc đẩy chiến lược phát triển công nghệ tiên tiến, với các trụ cột là tăng trưởng kinh tế và tăng cường an ninh, trong đó bao gồm 2 hợp phần chính là Chiến lược đổi mới - sáng tạo tổng thể và Kế hoạch thực thi chiến lược tăng trưởng.

Hợp phần thứ nhất tập trung ưu tiên vào 6 lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia gồm AI, robot tiên tiến, công nghệ lượng tử, chất bán dẫn và truyền thông, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe, năng lượng nhiệt hạch và vũ trụ, cùng 17 lĩnh vực công nghệ trọng điểm khác, trong khi hợp phần thứ hai xác định các lĩnh vực như chất bán dẫn và công nghệ lưỡng dụng (dân sự - quân sự) là những trọng tâm, đồng thời đặt mục tiêu thu hút các khoản đầu tư quy mô lớn từ cả khu vực công và tư nhân đến năm tài chính 2040.

Đặc biệt, AI tiếp tục được Chính phủ Nhật Bản coi là trụ cột, nền tảng quan trọng tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác. Liên quan vấn đề này, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh:

“Việc triển khai AI vào thực tiễn xã hội là yếu tố không thể thiếu trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển của Nhật Bản”.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đặc biệt quan tâm đến phát triển kết hợp AI vật lý và công nghệ robot. (Ảnh: Jiji Press)

Bà Takaichi cũng nhấn mạnh mục tiêu đầy tham vọng là “dẫn đầu đầu thế giới trong việc thúc đẩy triển khai xã hội của AI vật lý”. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, Tokyo sẽ tăng cường hợp tác công tư, phát triển AI vật lý và công nghệ robot, kết hợp tự động hóa với công nghệ AI, hướng tới mục tiêu chiếm 30% thị phần toàn cầu và đạt quy mô thị trường 20.000 tỷ JPY (khoảng 130 tỷ USD) vào năm 2040.