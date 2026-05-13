Ninh Bình rà soát, tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án chậm tiến độ

Tại hội nghị, ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, qua rà soát trên Hệ thống thông tin 751, toàn tỉnh hiện có 54 dự án đầu tư công gặp khó khăn, vướng mắc; trong đó 34 dự án đã được xử lý dứt điểm thông qua các hình thức như quyết toán, dừng kỹ thuật hoặc tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành. Hiện còn 20 dự án đang được tập trung tháo gỡ, phấn đấu xử lý trong năm 2026.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, có 84 dự án được ghi nhận, trong đó 62 dự án vẫn còn khó khăn, chậm tiến độ, với tổng vốn đăng ký hơn 41.700 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất khoảng 1.535 ha.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở, có 94/237 dự án chưa phù hợp với một hoặc nhiều quy định về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở hoặc thẩm quyền chấp thuận đầu tư. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và chương trình phát triển nhà ở.

Tổng hợp từ các sở, ngành, địa phương cho thấy toàn tỉnh hiện có 139 dự án đầu tư công chậm tiến độ, gặp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thiếu vốn hoặc cần cơ chế đặc thù để xử lý. Đối với khu vực ngoài ngân sách, có 147 dự án gặp vướng mắc với tổng vốn đăng ký gần 33.000 tỷ đồng, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, y tế, hạ tầng và đô thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân, làm rõ các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh, thời gian qua Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu; tăng cường phối hợp, rà soát toàn diện từng dự án; phân loại rõ nhóm vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý, từ đó đề xuất giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ dứt điểm, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.