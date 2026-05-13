Ninh Bình rà soát, tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án chậm tiến độ

Thứ Tư, 17:02, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5/2026, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị rà soát, tổng hợp các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, qua rà soát trên Hệ thống thông tin 751, toàn tỉnh hiện có 54 dự án đầu tư công gặp khó khăn, vướng mắc; trong đó 34 dự án đã được xử lý dứt điểm thông qua các hình thức như quyết toán, dừng kỹ thuật hoặc tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành. Hiện còn 20 dự án đang được tập trung tháo gỡ, phấn đấu xử lý trong năm 2026.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, có 84 dự án được ghi nhận, trong đó 62 dự án vẫn còn khó khăn, chậm tiến độ, với tổng vốn đăng ký hơn 41.700 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất khoảng 1.535 ha.

Ông Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở, có 94/237 dự án chưa phù hợp với một hoặc nhiều quy định về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở hoặc thẩm quyền chấp thuận đầu tư. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và chương trình phát triển nhà ở.

Tổng hợp từ các sở, ngành, địa phương cho thấy toàn tỉnh hiện có 139 dự án đầu tư công chậm tiến độ, gặp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thiếu vốn hoặc cần cơ chế đặc thù để xử lý. Đối với khu vực ngoài ngân sách, có 147 dự án gặp vướng mắc với tổng vốn đăng ký gần 33.000 tỷ đồng, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, y tế, hạ tầng và đô thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân, làm rõ các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh, thời gian qua Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu; tăng cường phối hợp, rà soát toàn diện từng dự án; phân loại rõ nhóm vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý, từ đó đề xuất giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ dứt điểm, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đắk Lắk siết tiến độ, xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai

VOV.VN - Sáng 4/5, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế hàng loạt công trình, dự án chậm tiến độ tại phường Bình Kiến, qua đó yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN
Ninh Bình dự án chậm tiến độ đầu tư công
Tin liên quan

Vì sao dự án thay thế Không lực của Mỹ liên tục bị chậm tiến độ?
VOV.VN - Chương trình thay thế chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) - tên chính thức là VC-25B của Mỹ, đang đội chi phí thêm hàng tỷ USD và chậm tiến độ nhiều năm so với kế hoạch.

VOV.VN - Chương trình thay thế chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) - tên chính thức là VC-25B của Mỹ, đang đội chi phí thêm hàng tỷ USD và chậm tiến độ nhiều năm so với kế hoạch.

Đắk Lắk sẽ “rút thẻ đỏ” dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Sáng 16/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát các dự án, công trình trọng điểm chậm tiến độ, khó khăn, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

VOV.VN - Sáng 16/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát các dự án, công trình trọng điểm chậm tiến độ, khó khăn, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Hơn 200 dự án ở Đà Nẵng chậm tiến độ, nguồn lực tiếp tục bị “đóng băng”

VOV.VN - Hơn 200 dự án ở thành phố Đẵng chậm tiến độ, đất đai chưa được đưa vào sử dụng, nguồn lực bị lãng phí kéo dài. Những “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng và trách nhiệm thực thi đã được chỉ ra, nhưng việc tháo gỡ vẫn chưa đạt yêu cầu.

VOV.VN - Hơn 200 dự án ở thành phố Đẵng chậm tiến độ, đất đai chưa được đưa vào sử dụng, nguồn lực bị lãng phí kéo dài. Những “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng và trách nhiệm thực thi đã được chỉ ra, nhưng việc tháo gỡ vẫn chưa đạt yêu cầu.

Huế tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ

VOV.VN - Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

VOV.VN - Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

Đắk Lắk siết tiến độ, xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai

VOV.VN - Sáng 4/5, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế hàng loạt công trình, dự án chậm tiến độ tại phường Bình Kiến, qua đó yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng.

VOV.VN - Sáng 4/5, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế hàng loạt công trình, dự án chậm tiến độ tại phường Bình Kiến, qua đó yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng.

6 trường biên giới ở Đà Nẵng: Chỉ định thầu, “trải thảm” vẫn chậm tiến độ

VOV.VN - 6 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên giới thành phố Đà Nẵng được chỉ định thầu để rút ngắn thủ tục, bố trí nguồn lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhưng nhiều công trình vẫn chậm tiến độ, đặt ra dấu hỏi về năng lực nhà thầu và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

VOV.VN - 6 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên giới thành phố Đà Nẵng được chỉ định thầu để rút ngắn thủ tục, bố trí nguồn lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhưng nhiều công trình vẫn chậm tiến độ, đặt ra dấu hỏi về năng lực nhà thầu và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

