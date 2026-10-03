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Phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom

Thứ Bảy, 14:29, 03/10/2026
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VOV.VN - Ngày 3/10, tại cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, góp phần tăng cường kết nối giao thương.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương Việt Nam và tỉnh An Giang; đại diện lãnh các Bộ, ngành Trung ương Vương quốc Campuchia, cùng đông đảo nhân dân khu vực biên giới.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình nằm ở khu vực cuối tuyến Quốc lộ 91C, kết nối với Cửa khẩu Chrey Thom của tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia thông qua cầu Long Bình - Chrey Thom. Khu vực cửa khẩu đã được đầu tư các hạng mục phục vụ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, hàng hóa, phương tiện, tổ chức giao thông và khu thương mại - dịch vụ; hệ thống kết nối gồm: Quốc lộ 91C, tuyến đường vào cửa khẩu và cầu Long Bình - Chrey Thom, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và từng bước phát huy vai trò đầu mối kết nối với Campuchia và khu vực.

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Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ

Trong những năm qua, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư tại Cửa khẩu Khánh Bình có bước phát triển tích cực. Năm 2023, cửa khẩu ghi nhận trên 164 nghìn lượt người xuất nhập cảnh; năm 2024 đạt trên 179 nghìn lượt, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 789 triệu USD. Đến nay, khu vực cửa khẩu đã thu hút 7 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 470 tỷ đồng.

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Đại biểu tham dự buổi lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế

Năm 2025, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và giao thương qua cửa khẩu tiếp tục được duy trì ổn định; trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khoảng 13% so với năm 2024. Đà hoạt động này tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Cửa khẩu Khánh Bình ghi nhận trên 194 nghìn lượt người xuất nhập cảnh, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 617 triệu USD.

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Các đại biểu tham dự buổi lễ

Những kết quả đạt được qua các năm là cơ sở quan trọng để Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí, hạ tầng và khả năng kết nối với Cửa khẩu Chrey Thom, tỉnh Kandal; từng bước nâng cao năng lực thông quan, mở rộng giao thương và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics tại khu vực cửa khẩu.

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Phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế Khánh Bình – Chrey Thom, thúc đẩy kinh tế biên mậu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, sau khi cửa khẩu Khánh Bình được nâng cấp, tỉnh An Giang hiện có 4 cửa khẩu quốc tế tiếp giáp các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot, gồm Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình. Khánh Bình - Chrey Thom là cặp cửa khẩu quốc tế thứ hai giữa An Giang và Kandal, sau Vĩnh Xương – Kaam Samnor.

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Hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư tại Cửa khẩu Khánh Bình có bước phát triển tích cực

Đặc biệt, cửa khẩu Khánh Bình có lợi thế nổi bật về vị trí địa lý và kết nối giao thông. Đây là cửa khẩu của Việt Nam giáp Campuchia có khoảng cách gần thủ đô Phnom Penh nhất, khoảng 75 km; đồng thời thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy, được định hướng kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tạo tiềm năng lớn để phát triển thương mại biên giới, logistics và du lịch.

An Giang kỳ vọng việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và đối ngoại. Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước sang thị trường Campuchia cũng như các quốc gia ASEAN. Tỉnh An Giang đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.

 

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Các đại biểu chụp ảnh

Để cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom phát huy hiệu quả, ông Hồ Văn Mừng đề nghị, các cơ quan chức năng hai nước, nhất là An Giang và Kandal, tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và trao đổi hàng hóa. Các lực lượng chức năng hai bên tiếp tục đơn giản hóa, minh bạch thủ tục, thực hiện đúng quy định về thuế, phí, lệ phí, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới.

"Về phía An Giang, tỉnh sẽ tập trung bốn nhiệm vụ trọng tâm: từng bước hoàn thiện hạ tầng kết nối cửa khẩu, phát huy vận tải đường bộ và đường thủy; đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh; tăng cường hợp tác với tỉnh Kandal; mở rộng không gian phát triển kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư vào thương mại, dịch vụ, logistics và kết nối các vùng sản xuất với thị trường Campuchia", ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh,

Chia sẻ về niềm vui và kỳ vọng về cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, cặp cửa khẩu sẽ trở thành cửa ngõ hợp tác quan trọng, tạo động lực phát triển mới cho khu vực biên giới An Giang - Kandal; đồng thời góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cửa khẩu Khánh Bình có quá trình hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn. Ngày 26 tháng 4 năm 2002, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 971/2002/QĐ-UBND thành lập Cửa khẩu phụ Khánh Bình; ngày 25 tháng 4 năm 2005 được nâng cấp thành cửa khẩu chính; ngày 07 tháng 8 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 219/NQ-CP nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, kết nối kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân giữa tỉnh An Giang với các địa phương của Vương quốc Campuchia. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới về thương mại biên giới, dịch vụ, logistics, tăng cường liên kết kinh tế giữa An Giang với tỉnh Kandal và các địa phương của Campuchia, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu và phát triển khu vực Tây Nam Bộ.

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Đồng Tháp xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu và ven biển

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp và Khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo các cực tăng trưởng mới.

 

Phạm Hải/VOV-ĐBSL
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