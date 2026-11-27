Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xử lý dứt điểm những tồn tại, bảo đảm quyền lợi người dân và sớm đưa các công trình vào khai thác.

Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, trung tâm tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, gồm tuyến đường dài 376m và khu dân cư rộng 6,82 héc ta. Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2012, dự án trải qua nhiều lần thay đổi chủ đầu tư rồi đình trệ kéo dài, ảnh hưởng việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các c ông trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh trực tiếp quản lý dự án. Sau khi tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đơn vị đã tổ chức thi công trở lại, tạo chuyển biến sau nhiều năm công trình dang dở.

Ông Hồ Minh Đức (63 tuổi), người dân sinh sống ở phường Nghĩa Lộ cho biết, tuyến đường xuống cấp, thi công dang dở nhiều năm gây bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Đây là tuyến đường có nhiều người qua lại, nhất là người dân đi đến bệnh viện. Mấy năm trước đường xuống cấp, đi lại không an toàn. Nay thấy Nhà nước tập trung ngân sách đầu tư, người dân rất vui mừng. Chỉ mong trời đừng mưa để tranh thủ thi công, sớm hoàn thành, thông suốt trước Tết”, ông Hồ Minh Đức cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra dự án đường Chu Văn An và khu dân cư đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ.

Hiện nay, việc thi công trở lại dự án đường Chu Văn An và khu dân cư đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng mới chỉ giải quyết được một phần khó khăn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là trở ngại lớn khi phương án bồi thường mới được phê duyệt đối với hơn 33.000m² trên tổng diện tích 82.400m². Các đơn vị liên quan đã chi trả tiền bồi thường cho 56 trong tổng số 90 hộ dân. Vướng mắc chủ yếu liên quan thời điểm xác định giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm căn cứ tính tiền bồi thường.

Theo ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương rà soát từng trường hợp, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư:

Ông Võ Thành Trung nói: “Theo tiến độ đã thống nhất với Trung tâm Phát triển quỹ đất và phường, chúng tôi quyết tâm từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2027 hoàn thành một phần công trình, từ khu vực này đến khu dân cư, đồng thời mở rộng một phần khu dân cư để bà con đi lại thuận lợi. Sau đó, các đơn vị tiếp tục rà soát số liệu, lập phương án bồi thường, xây dựng khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống”.

Thi công dang dở trên đường Chu Văn An và khu dân cư đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài dự án đường Chu Văn An, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang là điểm nghẽn tại dự án Công viên cây xanh Thạch Bích. Với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, quy mô 8,1 héc ta, công trình có mục đích tạo thêm không gian xanh, khu vui chơi và sinh hoạt cộng đồng, góp phần chỉnh trang đô thị.

Tuy nhiên, cho đến nay chủ đầu tư mới được bàn giao gần 1,2 héc ta mặt bằng đợt 1. Toàn khu vực có 179 ngôi mộ cần di dời nhưng mới di dời được 123 ngôi mộ, còn 56 ngôi mộ chưa thực hiện di dời. Đến thời điểm này, giải ngân vốn đầu tư của dự án này gần 37 tỷ đồng trên kế hoạch 114 tỷ đồng, đạt hơn 32%.

Khó khăn của dự án một phần xuất phát từ những tồn tại qua các giai đoạn đầu tư trước. Một số hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ; phương án bồi thường đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả. Có dự án cũ đã dừng triển khai hoặc quyết toán nhưng các nội dung liên quan bồi thường vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Vì vậy, việc xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng và chủ sử dụng đất phải rà soát qua nhiều nguồn tài liệu, mất nhiều thời gian.

Trong quá trình tháo gỡ những vướng mắc, việc xây dựng Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là nơi tạo quỹ đất bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, khi quỹ đất và hạ tầng tái định cư chưa hoàn thiện, việc vận động người dân bàn giao mặt bằng sẽ gặp khó khăn. Ngược lại, khi người dân được giao đất, có điều kiện xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn. Vì vậy, việc đầu tư hạ tầng tái định cư cần được triển khai đồng bộ, bảo đảm người dân có nơi ở mới trước khi di dời, tạo điều kiện để các dự án đô thị triển khai đúng tiến độ.

Khu vực dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao.

Ông Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, sớm giao đất cho các hộ đủ điều kiện.

“Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường Nghĩa Lộ, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, khẩn trương lựa chọn nhà thầu, triển khai các hạng mục hạ tầng còn lại của khu tái định cư và Công viên Thạch Bích; thi công hoàn thiện mặt đường tuyến Chu Văn An tại những khu vực đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán”, ông Nguyễn Công Hoàng cho biết thêm.