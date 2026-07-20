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Quảng Trị đôn đốc xây dựng cơ chế đặc thù phát triển cho khu vực Đồng Hới, Đông Hà

Thứ Hai, 17:33, 20/07/2026
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VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Trị, có 5 phường đang được cho phép đề xuất cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển. Các phường này trước đây thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các phường (thuộc thành phố Đồng Hới và thành phố Đông Hà trước khi hợp nhất tỉnh).

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Phường Đồng Hới được xác định là Trung tâm Hành chính- Chính trị của tỉnh Quảng Trị

Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn, Đông Hà và Nam Đông Hà cùng các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/9.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đồng Hới (diện tích 155km², dân số 155.000 người) được tổ chức lại thành 3 phường là Đồng Hới, Đồng Thuận và Đồng Sơn. Trong đó, phường Đồng Hới được xác định là Trung tâm Hành chính- Chính trị của tỉnh Quảng Trị, có diện tích 41km², dân số 84.000 người. Thành phố Đông Hà cũ có diện tích 73km², dân số 110.000 người, được sắp xếp thành 2 phường là Đông Hà và Nam Đông Hà.

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Một góc phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh đang đôn đốc các ngành, địa phương khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách đặc thù làm động lực để phát triển các khu vực Đồng Hới, Đông Hà cũ.

“Tôi đã giao xây dựng cơ chế đặc thù cho các khu vực: Đồng Hới, Đông Hà, nhưng đã 6 tháng nay các địa phương, các ngành chưa thực sự quyết tâm. Nếu chúng ta không có cơ chế động lực thì các vùng này không phát triển được. Cần phải có cơ chế đặc thù, và tôi đề nghị cần nâng cao hơn vai trò trách nhiệm của đơn vị, địa phương”, ông Lê Hồng Vinh nói.

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Đề xuất phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị là đơn vị hành chính đặc biệt

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với 77 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Song song với đó, tỉnh cũng trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đề án phân loại đơn vị hành chính đặc biệt đối với phường Đồng Hới.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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