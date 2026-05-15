Quý I năm 2026, một DN thành lập thì có hai DN rút lui khỏi thị trường

Năm 2025, cả nước có khoảng 190-200 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nếu tính đầy đủ các trạng thái đã vượt trên 220 nghìn; trong đó có hơn 30 nghìn doanh nghiệp giải thể hoàn tất. Điều này cho thấy khu vực doanh nghiệp đang phát triển nhanh về số lượng, nhưng tính ổn định và sức chống chịu còn hạn chế.

Bước sang quý I năm 2026, xu hướng này vẫn tiếp diễn khi cả nước có khoảng 57 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lên tới gần 92 nghìn. Những con số trên cho thấy, cứ một doanh nghiệp thành lập thì lại có 2 doanh rút lui khỏi thị trường.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS. Trần Nghị - Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cộng đồng doanh nhân không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là nền tảng kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia. Diễn đàn hôm nay là không gian để các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi tầm nhìn chiến lược, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng chính thức ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” và Lễ vinh danh Nhà khoa học - Nhà quản lý -Doanh nhân - Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026, nhằm ghi nhận những cá nhân và tổ chức có nhiều đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, thể thao, sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển cộng đồng và hội nhập quốc tế trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.