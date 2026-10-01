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Tăng trưởng cao - áp lực lớn: Điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm?
Thứ Năm, 06:00, 01/10/2026

Tăng trưởng cao - áp lực lớn: Điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm?

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 7,8%, từ mức 7,2% trước đó. Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng nâng dự báo lên 8,2%.

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00:00:00
PV/VOV1

 

tang truong cao - ap luc lon Dieu hanh the nao de dat muc tieu ca nam hinh anh 1
TS Nguyễn Minh Phong và BTV Anh Tú

Những dự báo này cho thấy triển vọng tích cực của nền kinh tế, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu rất lớn về khả năng huy động và phân bổ nguồn lực.

Trong khi đó, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm; tín dụng tiếp tục tăng; đặc biệt, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất trở lại đang tạo thêm sức ép lên tỷ giá, lãi suất và dư địa điều hành chính sách tiền tệ.

Tăng trưởng cao cần vốn, nhưng vốn đi đâu, được sử dụng như thế nào và điều hành ra sao để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế.

 

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