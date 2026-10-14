Tây Ninh lập đề án xin ý kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo tờ trình và đề án tổng quát.

Trong nửa đầu tháng 11/2026, dự thảo đề án sẽ được lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 của Tây Ninh ước đạt 10,3%, cao hơn kịch bản tăng trưởng tỉnh xây dựng dự trù. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Chậm nhất ngày 28/11/2026, tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tờ trình, đề án tổng quát để xin chủ trương của Bộ Chính trị. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, kế hoạch nhằm xác định rõ lộ trình và các công việc cần thực hiện để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương.

Trao đổi với phóng viên VOV, lãnh đạo Sở Nội vụ Tây Ninh cho biết, đến nay, UBND tỉnh mới có chỉ đạo giao tham mưu việc xây dựng đề án để trình xin ý kiến Bộ Chính trị, chưa có chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 10,3%, cao hơn mức 10,21% theo kịch bản tăng trưởng tỉnh xây dựng trước đó.

Phường Tân Ninh (Trung tâm hành chính cũ) tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Với kết quả này, Tây Ninh xếp thứ 10 trong số 34 tỉnh, thành phố và đứng đầu các địa phương phía Nam về tốc độ tăng trưởng GRDP trong 9 tháng đầu năm. Trong cùng kỳ, TPHCM tăng trưởng 9,06%, Đồng Nai tăng 10,01%.

Tính đến ngày 24/9, tổng thu ngân sách Nhà nước của Tây Ninh đạt hơn 51.925 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán Trung ương giao và 94,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh trong 9 tháng đầu năm ước đạt 27,044 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 15,5 tỷ USD, tăng 19%.