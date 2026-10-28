“Nữ hoàng màn hình di động” trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc

Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc năm 2026 của Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun) công bố hôm 27/10, bà Chu Quần Phi - nhà sáng lập công ty Lens Technology đã trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản cá nhân 127 tỷ nhân dân tệ (hơn 19 tỷ USD).

Bà Chu Quần Phi ngồi giữa tỷ phú Elon Musk và Tim Cook tại quốc yến. Ảnh: CCTV

Nếu tính cả tài sản của chồng bà là ông Trịnh Tuấn Long, tổng tài sản của hai người đạt 128 tỷ nhân dân tệ, đứng ở vị trí thứ 33 trong danh sách, tăng 17 tỷ nhân dân tệ so với bảng xếp hạng trước đó.

Lens Technology, công ty cung cấp màn hình cho Apple, được bà Chu Quần Phi sáng lập năm 2003. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung hồi tháng 5, bà gây chú ý lớn khi được xếp ngồi giữa nhà sáng lập Tesla Elon Musk và CEO Apple Tim Cook, trong quốc yến do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Theo các thông tin trước đây, bà Chu Quần Phi (56 tuổi) sinh ra tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm 16 tuổi, bà nghỉ học và chuyển đến Thâm Quyến làm việc tại một nhà máy gia công mặt kính đồng hồ. Từ hai bàn tay trắng, bà đã xây dựng nên Lens Technology và được mệnh danh là “Nữ hoàng màn hình điện thoại di động”.

Cũng theo bảng xếp hạng, phụ nữ chiếm 23,2% tổng số cá nhân có tên trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm nay, tăng 0,8% so với năm ngoái, trong đó hơn 70% là những nữ doanh nhân tự thân lập nghiệp.

Trong khi đó, Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok, một lần nữa giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản 670 tỷ nhân dân tệ (khoảng 100 tỷ USD).

Theo bảng xếp hạng, tài sản của ông Trương Nhất Minh, 43 tuổi, đã tăng 43% so với năm trước. Đây là mức tài sản cao nhất từng được ghi nhận đối với người giàu nhất Trung Quốc. Trước đó, ông từng đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2024. Đà tăng tài sản của ông Trương Nhất Minh diễn ra trong bối cảnh ByteDance đang đẩy mạnh đầu tư vào AI.

Danh sách người giàu Trung Quốc năm nay ghi nhận 1.529 người sở hữu tài sản trên 5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 750 triệu USD, tính đến ngày 1/9. Con số này tăng 6,6% so với năm ngoái, đồng thời vượt mức kỷ lục 1.460 người được thiết lập vào năm 2021.

Tổng cộng 160 người trong danh sách, tương đương khoảng 10%, đang kiếm tiền từ lĩnh vực AI.

Một trong những gương mặt gây chú ý năm nay là Lương Văn Phong, 41 tuổi, nhà sáng lập công ty AI DeepSeek. Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc, ông đứng ở vị trí thứ 7 với khối tài sản 280 tỷ nhân dân tệ (gần 42 tỷ USD).

Theo Viện Nghiên cứu Hồ Nhuận, số tỷ phú USD tại Trung Quốc tăng thêm 155 người, lên 1.176 người, nhiều hơn Mỹ 176 người.