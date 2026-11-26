VOV.VN - Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khi quy mô thương mại ngày càng mở rộng và năng lực của doanh nghiệp trong nước từng bước được nâng cao.
VOV.VN - Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại đảo chiều, ghi nhận nhập siêu 12,07 tỷ USD.
VOV.VN - Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 1.010,6 tỷ USD trong 10 tháng, Việt Nam bước vào nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất cũng như cung ứng và phân phối toàn cầu.
VOV.VN - Đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên chạm mốc lịch sử 1.000 tỷ USD. Kết quả này khẳng định đà tăng trưởng thương mại, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
VOV.VN - Cần biến những cơ hội từ xuất nhập khẩu thành lợi thế cho doanh nghiệp trong nước, với các giải pháp mang tính dài hạn, thực sự nâng cao năng lực sản xuất và tận dụng được tiềm lực của nền kinh tế.