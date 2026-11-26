Thứ Năm, 11:31, 26/11/2026

Từ cột mốc 1.000 tỷ USD: Cơ hội nâng tầm doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khi quy mô thương mại ngày càng mở rộng và năng lực của doanh nghiệp trong nước từng bước được nâng cao.