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Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Chủ Nhật, 09:56, 06/09/2026
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VOV.VN - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng quy mô và nâng cao chiều sâu hợp tác, tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến chế tạo, cơ khí, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 89,5 tỷ USD; trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 70 tỷ USD.

Điểm đáng chú ý là quan hệ kinh tế giữa hai nước đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây, hợp tác chủ yếu dựa vào mở rộng thương mại và thu hút đầu tư, thì giai đoạn tới cần tập trung nâng cao chất lượng dòng vốn và tăng mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị do các tập đoàn Hàn Quốc dẫn dắt.

viet nam - han quoc huong toi muc tieu thuong mai 150 ty usd vao nam 2030 hinh anh 1
Ngày 10/4/2025, bưởi Việt Nam chính thức được bày bán tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, Hàn Quốc, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, robot, năng lượng, điện gió ngoài khơi, lưu trữ năng lượng và hạ tầng số được đánh giá còn nhiều dư địa hợp tác. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng đầu tư mà còn tạo điều kiện để Việt Nam thu hút các hoạt động nghiên cứu - phát triển, thiết kế và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản và hàng tiêu dùng Việt Nam cũng còn nhiều tiềm năng tại thị trường Hàn Quốc. Để đạt mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030, hai nước cần không chỉ tăng quy mô thương mại, mà quan trọng hơn là nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng liên kết chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác công nghệ.

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc vì thế đang đứng trước cơ hội chuyển từ liên kết sản xuất sang liên kết sâu hơn về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị.

 

Nguyên Long/VOV1
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