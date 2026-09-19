Vĩnh Long mở rộng vùng trồng chanh không hạt phục vụ xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long và Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển vùng trồng 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2026-2030. Các bên sẽ phối hợp mở rộng vùng nguyên liệu, trọng tâm là liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Vườn chanh không hạt của nông dân Vĩnh Long

Theo thỏa thuận, nông dân tham gia vùng trồng mới được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính hợp pháp. Doanh nghiệp hỗ trợ vốn sản xuất 5 triệu đồng/hộ theo hình thức cho mượn không tính lãi, hoàn trả dần sau thu hoạch; đồng thời tổ chức thu mua chanh phục vụ xuất khẩu, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, LEAF và giám sát chất lượng vùng trồng.

Chanh không hạt phục vụ xuất khẩu

Ông Phan Đức Tài, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Chí, xã Tân An, cho biết chanh không hạt chủ yếu xuất khẩu sang thị trường EU; giá thu mua dao động theo thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/kg. Vườn chanh từ 18 đến dưới 36 tháng tuổi đạt khoảng 6,5 tấn/ha; trên 36 tháng có thể đạt 30-40 tấn, thậm chí 50-70 tấn/ha/năm nếu chăm sóc tốt; lợi nhuận bình quân 500-600 triệu đồng/ha/năm. Hiện HTX đã xây dựng vùng nguyên liệu 182 ha, trong đó khoảng 90 ha đang cho thu hoạch.

“Hiện nay, vùng nguyên liệu của Hợp tác xã đang thu mua trên địa bàn là 10 xã của tỉnh Vĩnh Long. Diện tích hiện tại là 182 ha, trong đó khoảng 50% là người dân tộc Khmer. Ở đây nếu là xã viên thì mình thu mua với giá sàn thấp nhất là giá 10.000 đồng. Còn giá thị trường lên cao nữa thì mình cộng thêm 3.000 đồng/kg. Chanh được trồng theo hướng GlobalGAP để xuất khẩu sang thị trường EU, New Zealand và Hàn Quốc”, ông Tài nói.

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 250 ha và tiếp tục mở rộng lên 500 ha trong giai đoạn 2027-2030, hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ xuất khẩu.