Xây dựng thương hiệu để sản phẩm Na La Hiên Thái Nguyên vươn xa

Chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na La Hiên và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2026, diễn ra trong hai ngày 31/7 và 1/8, là dịp quảng bá đặc sản địa phương, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đúng dịp chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na La Hiên và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức, những vườn na ở xã La Hiên cũng bước vào chính vụ. Từ mô hình trồng nhỏ lẻ, na đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Tuy nhiên, để quả na La Hiên có thể mang lại lợi nhuận ổn định và nhiều hơn, người trồng na đang chuyển dần sang sản xuất theo quy trình, chú trọng chất lượng và khả năng nhận diện sản phẩm.

Xã La Hiên hiện có 390ha cây ăn quả, trong đó khoảng 320ha trồng na, với gần 700 hộ tham gia.

Nâng cao chất lượng quả Na La Hiên theo tiêu chuẩn VietGAP

Gia đình chị Bùi Thị Thập, xóm Hiên Minh có hơn 500 gốc na. Những năm gần đây, gia đình chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ cắt tỉa cành, thụ phấn bổ sung, sử dụng phân hữu cơ đến quản lý sâu bệnh đều được thực hiện theo quy trình kỹ thuật. Gia đình còn làm na rải vụ để kéo dài thời gian thu hoạch, hạn chế áp lực tiêu thụ tập trung trong chính vụ và nâng cao hiệu quả kinh tế.

“Đến mùa thụ phấn là tôi phải làm thủ công từng bông một. Tôi lấy phấn hoa rồi thụ cho từng hoa, từng cây và đánh dấu lại để khỏi làm sót. Công việc rất vất vả, phải trèo cây giữa trời nắng. Nhưng sau khi được Hội Nông dân tập huấn, gia đình áp dụng kỹ thuật thụ phấn và làm na rải vụ thì hiệu quả kinh tế tăng khoảng 20% so với trước" - chị Thập chia sẻ.

Được thành lập năm 2019, HTX Na La Hiên hiện có 9 thành viên, sản xuất hơn 10ha na theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật thụ phấn bổ sung, cắt tỉa, bón phân và phòng trừ sâu bệnh giúp nâng năng suất, cải thiện mẫu mã và tạo độ đồng đều cho sản phẩm. Đây là điều kiện quan trọng để hợp tác xã xây dựng uy tín với khách hàng, thay vì chỉ dựa vào lợi thế đặc sản địa phương.

Bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Giám đốc HTX Na La Hiên cho biết: “Trước đây bà con chủ yếu để na thụ phấn tự nhiên nên năng suất và mẫu mã quả chưa đồng đều. Từ khi được tập huấn khoa học kỹ thuật và sản xuất theo quy trình VietGAP, quả na tròn đẹp hơn, tỷ lệ đậu quả cao hơn.

Quan trọng là chất lượng quả được nâng lên rõ rệt, nhiều thịt, thơm, ngọt hơn, nhờ đó sản phẩm của La Hiên cũng dần tạo được uy tín và thương hiệu trên thị trường".

Xã La Hiên hiện có 390ha cây ăn quả, trong đó khoảng 320ha trồng na, với gần 700 hộ tham gia. Năm 2026, khoảng 300ha na đang cho thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 120 tạ/ha, sản lượng khoảng 3.600 tấn; gần 130ha đã được chứng nhận VietGAP. Quy mô này tạo nguồn hàng tương đối lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tổ chức thu hoạch, phân loại, đóng gói và kết nối đầu ra chủ động hơn.

Thương hiệu Na La Hiên đang dần được định hình bằng chất lượng và quy trình sản xuất rõ ràng.

Xúc tiến thương mại cho nông sản Thái Nguyên trên nền tảng số

Một trong những kênh kết nối là Chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na La Hiên và nông sản tỉnh Thái Nguyên được tổ chức hằng năm. Bên cạnh trưng bày sản phẩm và kết nối giao thương, chương trình còn có hoạt động livestream trên các nền tảng số, hỗ trợ người dân tiếp cận thêm các kênh bán hàng. Không khí mua bán tại sự kiện cũng cho thấy mức độ nhận diện của sản phẩm đang dần được mở rộng.

Chị Lê Thị Ngát, xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến tham gia và cảm thấy rất vui, rất hào hứng. Mỗi lần đến đây lại gặp nhiều người từ các nơi khác đến tham quan, mua sắm nên không khí rất đông vui, nhộn nhịp. Tôi thấy na La Hiên ngày càng được nhiều người biết đến và quảng bá rộng rãi hơn".

Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên cho biết, trên địa bàn xã hiện có 2 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh na. Các mô hình liên kết giúp người dân tiếp cận quy trình sản xuất thống nhất, đồng thời thuận lợi hơn trong tập hợp sản lượng, quảng bá và kết nối tiêu thụ. Sản phẩm Na La Hiên đã được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh Thái Nguyên.

Theo ông Tú: "Để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Qua đó giúp bà con nâng cao năng suất, chất lượng quả na, tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới mở rộng quy mô tiêu thụ trong thời gian tới".

Ký kết tiêu thụ sản phẩm giúp người nông dân an tâm sản xuất

Nâng chất lượng mới là điều kiện cần nhưng việc truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng và hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định sẽ quyết định khả năng tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao hơn. Đây cũng là hướng hỗ trợ đang được ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên tập trung triển khai.

Ông Dương Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt đối với các sản phẩm OCOP và những sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của tỉnh. Mục tiêu là tăng cường kết nối giữa người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng, hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững. Qua đó giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn sản phẩm của địa phương và bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm.”

Thương hiệu Na La Hiên đang dần được định hình bằng chất lượng và quy trình sản xuất rõ ràng. Các chương trình xúc tiến thương mại giúp mở rộng nhận diện, nhưng để thương hiệu đứng vững trên thị trường, sản phẩm còn cần duy trì chất lượng đồng đều, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc và xây dựng liên kết tiêu thụ ổn định. Đó là nền tảng để nâng giá trị quả na và bảo đảm thu nhập bền vững hơn cho người trồng.