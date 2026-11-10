Xe chở vật liệu phục vụ sân bay Gia Bình được kiểm soát chặt 24/24 giờ

Xe chở vật liệu phục vụ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang hoạt động với mật độ lớn trên các tuyến đường qua khu vực Gia Bình, Lương Tài.

Kiểm soát tốc độ, xử lý xe làm rơi vãi vật liệu

Trên các tuyến đường qua khu vực Gia Bình, Lương Tài, những đoàn xe chở đất, cát và vật liệu xây dựng liên tục ra vào công trường phục vụ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều tuyến đường vốn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nay phải tiếp nhận thêm lượng lớn phương tiện tải trọng cao. Tại các nút giao, khu dân cư và trường học, nguy cơ mất an toàn càng đáng lo ngại khi xe tải lưu thông cùng xe máy, xe đạp và người đi bộ.

Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai các phương án kiểm soát trên những tuyến đường phục vụ công trình trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, tải trọng, thành thùng và việc che chắn vật liệu.

Trung tá Trần Hữu Đạt, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Trên những tuyến có nguy cơ cao, các tổ công tác sử dụng thiết bị chuyên dụng phát hiện, xử lý phương tiện vi phạm tốc độ. Tại các nút giao đông phương tiện, khu vực cổng trường học, lực lượng chức năng bố trí cán bộ điều tiết, phân luồng giao thông khi cần thiết.

Trung tá Trần Hữu Đạt, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn giao thông tới đại diện các doanh nghiệp vận tải phục vụ công trình trọng điểm.

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, trong 10 tháng năm 2026, Tổ Quốc lộ và Tổ Gia Bình - Lương Tài đã lập biên bản xử lý 20.476 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách. Trong đó có 1.744 trường hợp ô tô tải vi phạm và 487 trường hợp vi phạm thuộc chuyên đề quá khổ, quá tải, thành thùng phương tiện. Đây là kết quả xử lý chung của hai tổ công tác, không chỉ riêng xe vận chuyển vật liệu phục vụ dự án.

Bên cạnh kiểm soát tốc độ, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung phát hiện, xử lý những phương tiện chở vật liệu không che phủ bạt hoặc che chắn không bảo đảm, làm rơi vãi đất đá xuống đường. Những vi phạm này không chỉ gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với các phương tiện lưu thông phía sau.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh kiểm tra xe chở vật liệu phục vụ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo Trung tá Trần Hữu Đạt, cùng với xử lý vi phạm trên đường, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra phương tiện trước khi rời công trường, bến bãi; chú trọng vệ sinh xe, kiểm soát việc chất xếp, che chắn hàng hóa nhằm hạn chế đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

“Quan điểm xuyên suốt của Phòng Cảnh sát giao thông là tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn của người dân lấy tiến độ công trình”, Trung tá Trần Hữu Đạt nhấn mạnh.

Doanh nghiệp giám sát lái xe, chấn chỉnh từ nơi xuất phát

Không chỉ duy trì lực lượng trên các tuyến đường, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh còn phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tổ chức tuyên truyền pháp luật, yêu cầu lái xe ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Theo biên bản làm việc do lực lượng Công an cung cấp, Tổ Cảnh sát giao thông Gia Bình - Lương Tài đã phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thiên Trường Phát tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với 235 lái xe tham gia vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các doanh nghiệp, lái xe vận tải trên địa bàn

Tại Tập đoàn Thái Minh, công tác quản lý hoạt động vận chuyển được triển khai đến các đơn vị và đối tác cung ứng. Anh Tạ Văn Nam, đại diện tổ xe, cho biết doanh nghiệp đã tổ chức họp, xây dựng kế hoạch vận tải, yêu cầu đội ngũ lái xe tuân thủ nghiêm giới hạn tốc độ cả ngày lẫn đêm, đi đúng làn đường, tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu.

Doanh nghiệp cũng đang triển khai kế hoạch mở các lớp học an toàn cho lái xe và công nhân tại công trường. Nội dung tập trung vào lộ trình vận chuyển, giới hạn tốc độ, quy định về làn đường và các biện pháp hạn chế vật liệu rơi vãi.

Đáng chú ý, theo anh Nam, doanh nghiệp phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc giám sát tốc độ phương tiện liên tục ngày đêm. Thông tin về những xe vi phạm được chuyển đến các doanh nghiệp, nhà thầu liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.

Việc quản lý đội xe từ doanh nghiệp giúp những yêu cầu về an toàn giao thông không chỉ dừng ở các buổi tuyên truyền, mà được gắn với từng phương tiện, từng lái xe trong quá trình vận chuyển.

Anh Bùi Văn Mạnh, lái xe Công ty Thiên Trường Phát, cho biết đã được doanh nghiệp và lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, ký cam kết chấp hành quy định khi vận chuyển vật liệu. Trong đó, người lái xe được nhắc nhở về việc che chắn hàng hóa, kiểm tra bộ phận nâng hạ thùng xe ben trước khi lưu thông.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu rà soát lộ trình, thời gian vận chuyển; nghiên cứu phương án hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông vào giờ cao điểm tại khu dân cư, trường học. Việc kiểm tra phương tiện tại công trường, bến bãi và xử lý tình trạng đất cát rơi vãi cũng sẽ tiếp tục được chú trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh lập nhiều biên bản, xử phạt tình trạng xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng vi phạm ATGT

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các công trình trọng điểm đang đặt ra yêu cầu lớn về tiến độ thi công và vận chuyển vật liệu. Nhưng trên những tuyến đường phục vụ dự án, xe tải vẫn phải lưu thông cùng phương tiện của người dân, qua những khu dân cư, trường học và các nút giao đông đúc.

Kiểm soát chặt trên đường, giám sát từ công trường và ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp là những biện pháp đang được triển khai để hạn chế nguy cơ tai nạn. Với người dân, sự an tâm không chỉ đến từ số trường hợp vi phạm bị xử lý hay những bản cam kết được ký, mà từ việc mỗi chuyến xe thực sự chấp hành quy định, không để tiến độ công trình trở thành sức ép đối với an toàn giao thông.