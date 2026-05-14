中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Ngoại giao thông tin vụ hàng trăm người Việt bị bắt ở Campuchia và Indonesia

Thứ Năm, 17:10, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Indonesia đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân, triển khai bảo hộ công dân và sớm đưa người Việt về nước sau các vụ bắt giữ liên quan tới lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về công tác bảo hộ công dân liên quan đến các vụ việc hàng trăm người Việt Nam bị bắt giữ tại Indonesia và Campuchia do liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến và đánh bạc trực tuyến.

bo ngoai giao thong tin vu hang tram nguoi viet bi bat o campuchia va indonesia hinh anh 1
Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá các trung tâm lừa đảo. Ảnh: Bộ Nội vụ Campuchia

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc tại Indonesia, bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng sở tại điều tra, làm rõ.

“Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Indonesia để xác minh thông tin nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Trước đó, chính quyền và cảnh sát Indonesia đã triệt phá một đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 125 công dân Việt Nam tại Batam và 228 công dân Việt Nam tại Jakarta.

Liên quan tới vụ việc tại Campuchia, bà Phạm Thu Hằng thông tin các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đồng thời đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nước sở tại nhằm sớm hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, đồng thời triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết để sớm đưa công dân về nước.

“Trong thời gian từ ngày 1/4/2026 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cơ quan chức năng trong nước để đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu khác nhau”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam cảnh giác trước các lời mời tuyển dụng trên không gian mạng với nội dung “việc nhẹ lương cao” để làm việc ở nước ngoài.

“Những lời mời gọi không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp hoặc tổ chức phái cử tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Phạm Thu Hằng, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi công dân cũng cần chủ động tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nơi làm việc, đơn vị tuyển dụng, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và các quyền lợi đi kèm trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Campuchia Indonesia bảo hộ công dân công dân Việt Nam họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật
Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật

VOV.VN - Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5/2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với 3.684 người nước ngoài vi phạm pháp luật.

Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật

VOV.VN - Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5/2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với 3.684 người nước ngoài vi phạm pháp luật.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia

VOV.VN - Ngày 11/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bộ đội Biên phòng TP. Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1997) sau gần 1 năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia

VOV.VN - Ngày 11/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bộ đội Biên phòng TP. Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1997) sau gần 1 năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến
Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Campuchia đang tiếp tục thực hiện chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo các cấp nhằm khôi phục hình ảnh quốc gia.

Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Campuchia đang tiếp tục thực hiện chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo các cấp nhằm khôi phục hình ảnh quốc gia.

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026
Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026

VOV.VN - Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026 đã khai mạc tối 12/5 tại thủ đô Vientiane. Đây là hoạt động mở đầu của Chương trình hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2026 - 2030.

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026

VOV.VN - Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026 đã khai mạc tối 12/5 tại thủ đô Vientiane. Đây là hoạt động mở đầu của Chương trình hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2026 - 2030.

Gắn kết kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
Gắn kết kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đề xuất cơ chế cụ thể để huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào cho phát triển đất nước.

Gắn kết kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Gắn kết kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đề xuất cơ chế cụ thể để huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào cho phát triển đất nước.

THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào