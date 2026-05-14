Bộ Ngoại giao thông tin vụ hàng trăm người Việt bị bắt ở Campuchia và Indonesia

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về công tác bảo hộ công dân liên quan đến các vụ việc hàng trăm người Việt Nam bị bắt giữ tại Indonesia và Campuchia do liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến và đánh bạc trực tuyến.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá các trung tâm lừa đảo. Ảnh: Bộ Nội vụ Campuchia

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc tại Indonesia, bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng sở tại điều tra, làm rõ.

“Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Indonesia để xác minh thông tin nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Trước đó, chính quyền và cảnh sát Indonesia đã triệt phá một đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 125 công dân Việt Nam tại Batam và 228 công dân Việt Nam tại Jakarta.

Liên quan tới vụ việc tại Campuchia, bà Phạm Thu Hằng thông tin các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đồng thời đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nước sở tại nhằm sớm hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, đồng thời triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết để sớm đưa công dân về nước.

“Trong thời gian từ ngày 1/4/2026 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cơ quan chức năng trong nước để đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu khác nhau”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam cảnh giác trước các lời mời tuyển dụng trên không gian mạng với nội dung “việc nhẹ lương cao” để làm việc ở nước ngoài.

“Những lời mời gọi không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp hoặc tổ chức phái cử tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Phạm Thu Hằng, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi công dân cũng cần chủ động tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nơi làm việc, đơn vị tuyển dụng, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và các quyền lợi đi kèm trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc.