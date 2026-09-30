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Bestune Xiaoma 222 - Nâng tầm xe điện đô thị với 5 cải tiến đáng giá

Thứ Tư, 14:00, 30/09/2026
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VOV.VN - Vừa ra mắt tại Việt Nam cách đây không lâu, Bestune Xiaoma 222 mới được nâng cấp mạnh không chỉ ở quãng đường di chuyển mà còn tích hợp thêm hàng loạt trang bị mới mẻ khác để giúp xe trở thành một lựa chọn xe đô thị phù hợp với đa dạng nhu cầu người tiêu dùng hiện nay tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của phiên bản tiền nhiệm với hơn 1.000 xe bán ra thị trường, Fawcar Bestune Việt Nam đã ra mắt bản nâng cấp cho mẫu mini EV với tên gọi Bestune Xiaoma 222 vào tháng 8 vừa qua. Với mức giá khởi điểm từ 232 triệu đồng, xe không chỉ được mở rộng tầm hoạt động mà còn được bổ sung công nghệ sạc nhanh cùng hàng loạt tiện nghi, hứa hẹn tạo nên sức hút lớn trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

bestune xiaoma 222 - nang tam xe dien do thi voi 5 cai tien dang gia hinh anh 1
Bestune Xiaoma 222 mang thiết kế thời trang với những phối màu trẻ trung, cá tính

5 cải tiến đáng giá của Bestune Xiaoma 222

Với thành công của phiên bản trước, Bestune Xiaoma nhanh chóng trở thành giải pháp di chuyển đô thị lý tưởng nhờ sự linh hoạt và tiện dụng. Nhà phân phối tiếp tục tung ra phiên bản nâng cấp Bestune Xiaoma 222 với 5 điểm thay đổi vượt trội.

Thay đổi cốt lõi trên mẫu xe mới nằm ở hệ truyền động và cụm pin, Bestune Xiaoma 222 được trang bị khối pin LFP có dung lượng 18,11 kWh (lớn hơn mức 13,9 kWh của bản 170km), giúp kéo dài tầm hoạt động lên 222 km sau mỗi lần sạc, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố.

bestune xiaoma 222 - nang tam xe dien do thi voi 5 cai tien dang gia hinh anh 2
Xe sở hữu kích thước (D x R x C) lần lượt là 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, chiều dài cơ sở 1.953 mm giúp xe đủ không gian cho 4 người (2 người lớn và 2 trẻ nhỏ), cùng với đó là khả năng di chuyển linh hoạt trong các đô thị đông đúc.

Cùng với đó, xe được bổ sung tính năng sạc nhanh DC, giúp giải quyết triệt để điểm yếu về thời gian chờ đợi sạc trên nhiều dòng mini EV hiện nay. Nếu như phiên bản 170km trước đây mất 6 - 6,5 tiếng để nạp pin, thì với Xiaoma 222, người dùng chỉ mất vỏn vẹn 65 phút để nạp năng lượng từ 30% lên 80%, mang lại sự chủ động và tiện lợi tối đa trong quá trình sử dụng.

Nâng cấp đầy tinh tiện lợi khi chìa khóa thông minh đã được tích hợp trên Bestune Xiaoma 222, thay thế cho chìa khóa cơ truyền thống trước đây. Không chỉ giúp thao tác đóng/mở cửa nhanh chóng, trang bị này còn có chức năng khởi động từ xa, giúp mang lại trải nghiệm mát mẻ cho người lái và hành khách khi điều hòa đã sẵn sàng làm mát trước.

Một nâng cấp giúp người dùng đồng tình chính là tùy chọn nội thất ghế da cao cấp đã được bổ sung cho Bestune Xiaoma 222, mang lại sự thoải mái cùng độ sang trọng cho không gian nội thất vốn đã đầy sắc màu và trẻ trung. Khách hàng giờ đây có thể lựa chọn cấu hình ghế bọc da sang trọng bên cạnh tùy chọn vật liệu ghế nỉ tiêu chuẩn như trên phiên bản 170km.

bestune xiaoma 222 - nang tam xe dien do thi voi 5 cai tien dang gia hinh anh 3
Không gian nội thất được phối hai tông màu tạo điểm nhấn

Ngoài ra, để khẳng định gu thẩm mỹ riêng, Bestune Xiaoma 222 cũng đi kèm với bảng màu sắc ngoại thất thời trang và tinh xảo hơn, với 5 tùy chọn bao gồm: Nâu Bạc Xỉu, Hồng Sakura, Xanh Thiên Thanh, Xanh Navy và Trắng Ngọc Trai. Cùng với đó, các chi tiết nội, ngoại thất của xe được phối màu hài hòa, hoàn thiện ở mức độ cao đối với một mẫu xe mini EV đô thị.

Trải nghiệm lái linh hoạt, đậm chất đô thị

Về trải nghiệm cầm lái thực tế, Bestune Xiaoma 222 thể hiện rõ bản sắc của một mẫu mini EV sinh ra dành cho đô thị. Với kích thước nhỏ gọn, xe cho cảm giác đầy linh hoạt và nhẹ nhàng khi di chuyển trong phố, nhưng vẫn mang lại cảm giác đầm chắc nhất định nhờ nền tảng khung thân liền khối Unibody, kết hợp cùng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và treo 3 liên kết phía sau.

Nhờ vào hệ thống treo độc lập cho cả bốn bánh, Bestune Xiaoma 222 mang lại sự thoải mái và êm ái cho người ngồi bên trong xe, với khả năng dập tắt dao động khi băng qua các gờ giảm tốc hay mặt đường không bằng phẳng. Bên cạnh đó, hệ thống vô lăng trợ lực điện cũng giúp đánh lái nhẹ nhàng và bán kính vòng quay đầu nhỏ, thích hợp cho phái nữ với nhu cầu sử dụng hàng ngày để đi làm, đưa đón con hoặc đi cà phê.

bestune xiaoma 222 - nang tam xe dien do thi voi 5 cai tien dang gia hinh anh 4
Xiaoma 222 được trang bị động cơ mô-tơ điện đặt phía sau, dẫn động cầu sau cho công suất 42 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Đi cùng Pin LFP 18,11 kWh, cho quãng đường tối đa 222 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn CLTC).

Sở hữu sẵn hai chế độ lái Sport (Thể thao) và Eco (Tiết kiệm), Bestune Xiaoma 222 giúp người lái chủ động tùy chỉnh độ nhạy chân ga theo từng điều kiện giao thông phức tạp trong đô thị. Ngoài ra, xe còn được tích hợp nhiều trang bị để hỗ trợ lái xe an toàn hơn như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC cùng cụm cảm biến và camera lùi giúp các thao tác dừng đỗ, lùi xe vào bãi hẹp trở nên chính xác.

Song song với giá bán chỉ 232 - 258 triệu đồng, Fawcar Bestune Việt Nam đang triển khai ưu đãi đặc biệt dành cho 222 khách hàng đầu tiên đặt mua xe, gồm: Quà tặng bộ sạc treo tường, 3 năm bảo dưỡng miễn phí, 3 năm cứu hộ miễn phí và dán thẻ VETC miễn phí.

Với sự kết hợp giữa thiết kế thời trang, kích thước linh hoạt và những nâng cấp thực dụng về công nghệ vận hành, Bestune Xiaoma 222 không chỉ là một chiếc xe nhỏ gọn để đi phố, mà còn được coi như một phụ kiện phong cách và đầy tính thời trang đồng hành cùng nhịp sống đô thị hiện đại, đặc biệt là cho phép những nữ chủ nhân tự tin thể hiện gu thẩm mỹ riêng.

PV/VOV.VN
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