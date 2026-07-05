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Chiêm ngưỡng siêu xe Bugatti độc bản "xương bằng sứ" có 1-0-2 trên thế giới

Chủ Nhật, 06:00, 05/07/2026
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VOV.VN - Bugatti Mistral Blanc Éternel, phiên bản độc bản được phát triển thông qua chương trình cá nhân hóa Sur Mesure. Điểm đặc biệt của siêu xe nằm ở việc sử dụng sứ cao cấp trên nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất, đồng thời đánh dấu lời chia tay đầy nghệ thuật dành cho động cơ W16 huyền thoại.

Siêu phẩm W16 Mistral cuối cùng khoác lên mình lớp áo bằng sứ cao cấp

Bugatti tiếp tục thể hiện khả năng cá nhân hóa đỉnh cao với chiếc W16 Mistral Blanc Éternel - phiên bản độc nhất được phát triển thông qua bộ phận Sur Mesure. Đây cũng là một trong những chiếc W16 Mistral cuối cùng được chế tạo, khép lại hành trình của động cơ W16 huyền thoại trước khi thương hiệu chuyển sang kỷ nguyên mới.

Không giống nhiều mẫu xe sở hữu màu sơn cầu kỳ, Blanc Éternel lựa chọn tông trắng tinh khiết làm chủ đạo. Điểm đặc biệt nằm ở việc Bugatti hợp tác với hãng gốm sứ danh tiếng Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) để chế tác các chi tiết bằng sứ nung thật. Siêu xe mui trần khổng lồ này sở hữu thân xe được trang trí bằng sứ cao cấp nhất, một chất liệu mà người ta thường liên tưởng đến bộ đồ ăn hơn là một chiếc siêu xe có khả năng đạt tốc độ 420 km/h (261 mph), và hiệu quả mà nó mang lại thực sự ấn tượng.

Sứ được sử dụng trên nắp bình xăng, nắp châm dầu, huy hiệu EB và hai tấm ốp khoang động cơ. Quá trình sản xuất các chi tiết này vô cùng phức tạp bởi vật liệu sẽ co lại khoảng 17% trong quá trình nung, buộc các kỹ sư phải tính toán kích thước chính xác ngay từ đầu để đảm bảo độ hoàn thiện sau khi lắp ráp.  

Những đường vẽ tay hé lộ “bộ xương” thiết kế của siêu xe

Sau khi hoàn thiện lớp sơn trắng, các nghệ nhân đã vẽ thủ công hàng chục đường kẻ màu đen chạy khắp thân xe. Thay vì tạo hiệu ứng nghệ thuật như chiếc Veyron L’Or Blanc ra mắt năm 2011, những đường nét này tái hiện hệ thống bề mặt kỹ thuật số NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) - nền tảng hình học được sử dụng trong quá trình thiết kế xe.

Nhờ đó, Blanc Éternel giống như đang để lộ “bộ xương” kỹ thuật ẩn dưới lớp vỏ carbon, tạo nên diện mạo vừa hiện đại vừa mang tính nghệ thuật hiếm thấy trên một mẫu hypercar.

Khoang nội thất cũng được xử lý theo cùng phong cách với da màu trắng kết hợp các đường kẻ đen đồng bộ. Nhiều chi tiết như lẫy chuyển số, công tắc cửa sổ, ốp trung tâm và lưới loa tiếp tục được hoàn thiện bằng sứ, giúp chiếc xe đạt mức độ thủ công hiếm có trong thế giới siêu xe.  

Bugatti và KPM cũng đánh dấu sự hợp tác được gia hạn của họ bằng bộ sưu tập sứ Blanc Éternel phiên bản giới hạn, bao gồm cốc To-Drive và cốc Aviator của KPM với hai kích cỡ, được sản xuất giới hạn chỉ 1.000 chiếc thủ công.

Dấu chấm hết cho kỷ nguyên W16 huyền thoại

W16 Mistral là mẫu roadster cuối cùng sử dụng động cơ W16 tăng áp kép bốn turbo 8.0L của Bugatti. Toàn bộ 99 chiếc đều đã được bán hết từ trước khi hoàn thành sản xuất.

Phiên bản Blanc Éternel không thay đổi thông số kỹ thuật so với W16 Mistral tiêu chuẩn, vẫn sở hữu công suất 1.578 mã lực và có khả năng đạt tốc độ hơn 420 km/h. Tuy nhiên, giá trị của chiếc xe nằm ở tính độc bản cùng những chi tiết thủ công tinh xảo, khiến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật hơn là chỉ một phương tiện hiệu năng cao.  

Tổng số lượng sản xuất của Bugatti W16 Mistral chỉ giới hạn ở 99 chiếc, và việc sản xuất đã kết thúc trong những tuần gần đây.

chiem nguong sieu xe bugatti doc ban xuong bang su co 1-0-2 tren the gioi hinh anh 1
chiem nguong sieu xe bugatti doc ban xuong bang su co 1-0-2 tren the gioi hinh anh 2
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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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