Lộ diện Hyundai Santa Fe 2027: Sửa thiết kế đèn hậu gây tranh cãi

Hyundai thay đổi mạnh phần đầu và đuôi xe

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Hyundai Santa Fe đã vươn lên vị trí mẫu xe bán chạy thứ 3 của thương hiệu này tại Mỹ. Những nguyên mẫu Hyundai Santa Fe facelift vừa được bắt gặp khi chạy thử với lớp ngụy trang dày đặc, nhưng vẫn để lộ nhiều chi tiết quan trọng. Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở hệ thống đèn trước khi cụm đèn pha được đặt thấp hơn, kết hợp dải LED định vị ban ngày dựng dọc, thay thế kiểu đèn chữ H đặc trưng của mẫu xe hiện hành.

Những hình ảnh chạy thử mới nhất cho thấy lớp ngụy trang đang dần được gỡ bỏ, hé lộ nhiều thay đổi ở ngoại thất của Hyundai Santa Fe 2027.

Lưới tản nhiệt cũng được mở rộng, mang đến diện mạo bề thế hơn. Trong khi đó, cản trước được thiết kế lại với các đường nét mềm mại hơn. Kiểu dáng tổng thể vẫn vuông vức như mọi khi, kết hợp với bộ mâm xe hình học và phần đuôi xe được thiết kế lại.

Ở phía sau, Hyundai dường như đã lắng nghe phản hồi từ khách hàng khi loại bỏ cụm đèn hậu đặt quá thấp - chi tiết từng gây nhiều tranh cãi trên Santa Fe thế hệ mới. Thay vào đó là cụm đèn hậu dựng đứng tương tự Palisade, kết nối bằng thanh đèn ngang, giúp tổng thể cân đối và hiện đại hơn. Cản sau cũng được làm mới theo hướng ít góc cạnh hơn.

Ở phía sau, Hyundai dường như đã lắng nghe phản hồi từ khách hàng khi loại bỏ cụm đèn hậu đặt quá thấp

Nội thất và công nghệ hứa hẹn được nâng cấp

Dù chưa có hình ảnh khoang lái, nhiều nguồn tin cho biết Santa Fe facelift sẽ được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect mới của Hyundai, phát triển trên nền tảng Android Automotive OS. Giao diện mới hứa hẹn cải thiện khả năng kết nối, cập nhật phần mềm qua mạng và bổ sung nhiều tính năng thông minh hơn so với hệ thống hiện tại.

Phần đầu Hyundai Santa Fe 2027 vẫn được thiết kế vuông vức.

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, Santa Fe facelift được cho là sẽ có nâng cấp đáng chú ý ở hệ truyền động. Các tùy chọn động cơ có thể sẽ được giữ nguyên và bao gồm động cơ bốn xi-lanh 2.5 lít tăng áp với công suất 277 mã lực (207 kW / 281 PS) và mô-men xoắn 311 lb-ft (421 Nm). Cùng với đó, sẽ có thêm động cơ Hybrid 1.6 lít tăng áp sản sinh công suất 231 mã lực (172 kW / 234 PS) và mô-men xoắn 271 lb-ft (367 Nm).

Thay thế sẽ là hộp số tự động sử dụng bộ biến mô truyền thống, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành mượt mà hơn và cải thiện độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày. Trong khi đó, phiên bản Hybrid 1.6L tăng áp dự kiến vẫn tiếp tục được giữ nguyên. Theo các nguồn tin, Hyundai có thể ra mắt Santa Fe facelift vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.