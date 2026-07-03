Hyundai Tucson, Santa Fe ưu đãi lớn trong tháng World Cup 2026

Hưởng ứng bầu không khí sôi động của mùa hè và giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi tháng 7 “Chốt deal vô địch – nhận ngay 220 triệu đồng”. Chương trình mang đến cho khách hàng cơ hội dễ dàng tiếp cận các mẫu xe Hyundai với mức chi phí tối ưu, sở hữu những quyền lợi hậu mãi thiết thực, giúp khách hàng an tâm trên mọi hành trình.

Theo chương trình, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 7/2026 sẽ được áp dụng đồng thời các chính sách ưu đãi:

Chi tiết ưu đãi từng dòng xe Hyundai

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ về giá, nhiều mẫu xe Hyundai tiếp tục được áp dụng chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim trên các dòng xe áp dụng. Đây là những giá trị gia tăng thiết thực, góp phần giảm chi phí sử dụng xe trong dài hạn, đồng thời khẳng định cam kết của HTV về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Hyundai Santa Fe vẫn là mẫu xe được ưu đãi nhiều nhất

Đại diện HTV chia sẻ: “Không khí cuồng nhiệt của FIFA World Cup 2026 hòa cùng mùa du lịch đang thực sự mang đến một mùa hè đầy cảm hứng và vô cùng sôi động. Thông qua chương trình ưu đãi tháng 7, Hyundai Thành Công Việt Nam mong muốn mang đến thêm nhiều cơ hội để khách hàng sở hữu các mẫu xe Hyundai với chi phí hợp lý. Với danh mục sản phẩm đa dạng, từ sedan, SUV đến MPV, được trang bị nhiều công nghệ an toàn, tiện nghi hiện đại và khả năng vận hành bền bỉ, chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn được mẫu xe phù hợp để đồng hành cùng gia đình trong hành trình mùa hè năm nay".

Chương trình được áp dụng tại hệ thống Đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 7/2026.