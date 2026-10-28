Honda SH 2027 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 76,67 triệu đồng

Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu bộ đôi xe tay ga cao cấp SH160i và SH125i 2027 với một số nâng cấp lớn về tính năng, đáng chú ý nhất là việc bổ sung tùy chọn màu sơn mới, trang bị màn hình TFT hiện đại và tinh chỉnh khối động cơ để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Honda SH 2027 có hai phiên bản - SH160i và SH125i

Về tổng thể, bộ đôi Honda SH 2027 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế mang phong cách châu Âu đặc trưng nhưng được tinh chỉnh lại một số chi tiết, với cụm đèn chiếu sáng phía trước sử dụng đồng bộ công nghệ LED với tạo hình mới cân đối hơn, kết hợp cùng đèn hậu LED 2 tầng và tay dắt sau vuốt thon gọn ở phía đuôi xe.

Đặc biệt, phiên bản 2027 được bổ sung tùy chọn màu đen “Aura Black Edition” dành cho phiên bản Thể Thao. Theo đó, tông màu đen được phủ trên toàn bộ thân xe và các chi tiết như ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt, kết hợp cùng điểm nhấn chữ V ở mặt nạ trước cùng logo SH mạ chrome. Ngoài ra, các tùy chọn khác cũng được làm mới cách phối màu nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng.

Honda SH 2027 được trang bị cụm màn hình TFT kích thước 4,2 inch hiển thị đa thông tin với độ sắc nét và màu sắc trực quan hơn. Đáng chú ý, hệ thống khóa thông minh Smart Key trên xe lần đầu tiên được tích hợp thêm chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện. Đối với phiên bản SH160i, xe tiếp tục hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng My Honda+.

Xe vẫn duy trì các tiện ích thực dụng như cốp dưới yên dung tích 28 lít và hộc đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C. Cùng với đó, Honda SH mới được trang bị các hệ thống an toàn quen thuộc, gồm chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo HSTC.

Về vận hành, SH160i và SH125i 2027 tiếp tục sử dụng khối động cơ eSP+ 4 van nhưng đã được cải tiến giúp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mới tại Việt Nam. Cụ thể, HVN đã nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời cải tiến bộ xử lý khí thải trên ống xả.

Theo công bố từ Honda Việt Nam, những tinh chỉnh này giúp xe giảm khoảng 60% lượng khí thải so với thế hệ trước mà vẫn giữ nguyên hiệu suất vận hành cũng như mức tiêu hao nhiên liệu.

Bộ đôi Honda SH160i/125i 2027 sẽ chính thức có mặt tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 10/11/2026. Trong đó, SH125i có giá bán lẻ đề xuất (áp dụng mức thuế GTGT 8%) từ 76,67 - 85,7 triệu đồng, nhưng nếu tính theo mức thuế GTGT 10%, giá xe SH125i dao động từ 78,09 - 87,29 triệu đồng.

Bảng giá chi tiết các phiên bản của Honda SH 2027

Dòng SH160i sẽ áp dụng thuế GTGT 10% với giá bán lẻ đề xuất 95,29 - 104,49 triệu đồng. Trong giai đoạn từ khi mở bán đến hết ngày 30/11/2026, hãng cũng triển khai chương trình hỗ trợ định giá thu cũ đổi mới với mức ưu đãi tối đa 2,5 triệu đồng cho khách hàng nâng cấp xe.