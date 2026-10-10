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Mercedes-Benz khai tử EQE vì doanh số không như kỳ vọng

Thứ Bảy, 06:00, 10/10/2026
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VOV.VN - Mercedes-Benz quyết định loại EQE và AMG EQE khỏi danh mục sản phẩm tại Mỹ từ đời 2027, trong bối cảnh mẫu sedan điện này không đạt được doanh số như kỳ vọng. Hãng đang chuẩn bị đưa E-Class Electric với thiết kế truyền thống hơn vào thay thế.

Mercedes-Benz EQE chính thức bị khai tử tại Mỹ

Mercedes-Benz đang thu gọn danh mục xe tại thị trường Mỹ khi loại bỏ một số mẫu xe khỏi đời 2027. Trong số này đáng chú ý nhất là EQE và phiên bản hiệu suất cao AMG EQE. Thông tin được Mercedes-Benz xác nhận thông qua người phát ngôn của hãng.

Mercedes-Benz EQE được đưa vào thị trường Mỹ từ đời 2023, đóng vai trò như mẫu sedan điện tương đương E-Class. Tuy nhiên, mẫu xe chỉ tồn tại khoảng 4 năm trước khi bị loại khỏi danh mục sản phẩm. Nguyên nhân được cho là sức hút không đủ lớn đối với khách hàng Mỹ, trong bối cảnh người tiêu dùng chưa thực sự đón nhận thiết kế và định hướng của dòng EQ như Mercedes kỳ vọng.

Mercedes-Benz EQE bị khai tử tại Mỹ và thay thế bằng E-Class Electric
Mercedes-Benz EQE bị khai tử tại Mỹ và thay thế bằng E-Class Electric

Phiên bản EQE 320+ có giá khởi điểm 64.950 USD, sử dụng hệ thống truyền động điện cho công suất 315 mã lực và phạm vi hoạt động tối đa khoảng 496 km. Trong khi đó, Mercedes-AMG EQE có giá từ 96.600 USD, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với công suất tối đa 677 mã lực khi kích hoạt chế độ tăng công suất. Xe có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 3,2 giây, nhưng phạm vi hoạt động chỉ khoảng 370 km. 

E-Class Electric sẽ thay thế EQE

Việc khai tử EQE không đồng nghĩa Mercedes-Benz từ bỏ phân khúc sedan điện hạng sang. Thay vào đó, hãng đang phát triển E-Class Electric, mẫu xe được định hướng thay thế EQE nhưng sở hữu thiết kế gần với những mẫu Mercedes truyền thống hơn.

Những hình ảnh chạy thử được công bố trước đó cho thấy E-Class Electric có kiểu dáng sedan quen thuộc thay vì thiết kế bo tròn như EQE. Mẫu xe mới được phát triển trên nền tảng MB.EA, tương tự C-Class Electric và GLC Electric. Mercedes dự kiến trang bị hệ thống điện 800 volt, hỗ trợ sạc nhanh với công suất có thể đạt 330 kW. 

Một phiên bản E400 dẫn động 4 bánh với hai mô-tơ điện được dự đoán có công suất khoảng 482 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong hơn 4 giây. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật chính thức vẫn chưa được Mercedes-Benz công bố. 

Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở triết lý thiết kế. Sau khi dòng EQ với kiểu dáng riêng biệt không đạt được thành công như kỳ vọng, Mercedes đang chuyển sang hướng đưa công nghệ điện vào những mẫu xe có ngoại hình quen thuộc hơn. E-Class Electric vì thế được kỳ vọng sẽ giúp hãng tiếp cận nhóm khách hàng truyền thống của E-Class mà không tạo cảm giác đây là một mẫu xe hoàn toàn khác biệt.

Mercedes tiếp tục cắt giảm danh mục xe tại Mỹ

Không chỉ EQE, Mercedes-Benz còn loại Mercedes-Maybach EQS 680 SUV khỏi danh mục đời 2027. Mẫu SUV điện siêu sang này có giá khởi điểm khoảng 180.000 USD (khoảng 4,67 tỷ đồng), sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với công suất 649 mã lực và mô-men xoắn 948 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin 118 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 483 km. 

Mercedes-AMG S63 E Performance cũng bị loại khỏi danh mục đời 2027. Mẫu sedan hiệu suất cao sử dụng hệ truyền động Plug-in Hybrid, cho công suất lên tới 791 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.430 Nm. Tuy nhiên, Mercedes được cho là đang chuẩn bị một phiên bản AMG mới trong tương lai, có khả năng quay trở lại với động cơ V8 thay vì hệ thống Plug-in Hybrid hiện tại. 

Động thái này cho thấy Mercedes-Benz đang điều chỉnh đáng kể chiến lược sản phẩm tại Mỹ, đặc biệt với xe điện. Thay vì phát triển một danh mục EQ có thiết kế riêng biệt, hãng đang hướng tới những mẫu xe điện mang tên gọi và kiểu dáng quen thuộc hơn, trong đó E-Class Electric sẽ là một trong những sản phẩm quan trọng nhất.

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SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam bước vào cuộc đua ưu đãi mạnh trong khi Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage cùng nhiều mẫu xe khác đồng loạt tung ưu đãi sâu. Một số xe VIN 2024-2025 được đại lý giảm hàng trăm triệu đồng, kéo giá bán xuống ngang nhiều mẫu SUV cỡ B.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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