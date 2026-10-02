Mercedes-Benz mở rộng đợt triệu hồi tại Việt Nam do lỗi nguy cơ trôi xe

Theo thông tin công bố từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Mercedes-Benz Việt Nam vừa tiếp tục phải triển khai một đợt triệu hồi mới do lỗi cụm ổ khóa cửa. Đây là đợt triệu hồi mở rộng so với đợt triệu hồi cách đây chưa đầy một tháng.

Cụ thể, số lượng xe bị ảnh hưởng lần này lên đến 858 xe thuộc các dòng C200/300 và GLB200, bao gồm cả các phiên bản lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu nguyên chiếc.

Đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến 858 xe thuộc các dòng C200/300 và GLB200.

Theo đó, Mercedes C200/300 lắp ráp trong nước (sản xuất từ tháng 7/2021 đến 11/2023) bị ảnh hưởng với số lượng 574 xe, trong khi hai mẫu xe nhập khẩu gồm GLB200 và C300 (sản xuất từ tháng 10/2019 đến 10/2023) bị triệu hồi với 284 chiếc.

Vào giữa tháng 9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng công bố đợt triệu hồi lần đầu của MBV do lỗi tương tự, ảnh hưởng đến 288 xe C200 và C300. Do đó, tổng số xe Mercedes-Benz bị ảnh hưởng bởi lỗi cụm ổ khóa cửa tại thị trường Việt Nam đã nâng lên con số hơn 1.140 chiếc.

Nguyên nhân cốt lõi của đợt triệu hồi bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật ở cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái có thể bị lỗi, dẫn đến hệ thống điều khiển trung tâm sẽ không thể nhận diện được trạng thái cửa đang mở. Trong trường hợp này, hệ thống phanh đỗ điện tử sẽ không tự động kích hoạt, làm tăng nguy cơ tự trôi của xe, tiềm ẩn rủi ro va chạm.

Các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí cụm khóa cửa cho những xe nằm trong diện triệu hồi. Thời gian hoàn tất việc sửa chữa dự kiến mất khoảng 2,5 giờ cho mỗi xe.