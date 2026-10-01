Gần 4 triệu xe Volkswagen có thể bị triệu hồi vì lỗi bu-lông thước lái

Gần 4 triệu xe Volkswagen và các thương hiệu thuộc tập đoàn bị ảnh hưởng

Volkswagen có thể sắp phải thực hiện một trong những chiến dịch triệu hồi lớn nhất kể từ bê bối Dieselgate, sau khi một lỗi liên quan đến hệ thống lái được phát hiện trên hàng loạt mẫu xe thuộc Tập đoàn Volkswagen.

Trước đó, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã công bố đợt triệu hồi 208.274 xe tại Mỹ, gồm Volkswagen Tiguan đời 2018, Volkswagen Atlas đời 2018-2019 và Audi Q3 đời 2019-2021. Nguyên nhân là một bu-lông cố định thước lái có thể bị ăn mòn và gãy, khiến thước lái mất điểm liên kết và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển hướng của xe.

Tuy nhiên, vấn đề được cho là không chỉ giới hạn tại thị trường Mỹ. Theo báo Đức Handelsblatt, quy mô thực tế của chiến dịch triệu hồi trên toàn cầu có thể lên tới gần 4 triệu xe.

Đợt triệu hồi lần này có thể ảnh hưởng gần 4 triệu xe thuộc Tập đoàn Volkswagen trên toàn cầu.

Trong số này có khoảng 2 triệu xe mang thương hiệu Volkswagen, hơn 1 triệu xe Skoda, khoảng 700.000 xe Audi và khoảng 200.000 xe Seat. Dữ liệu từ Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (KBA) cho thấy các mẫu Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran và Caddy nằm trong diện ảnh hưởng. Với Audi, Q3 được xác định là mẫu xe liên quan, trong khi phía Seat có Ateca và Tarraco được sản xuất từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2024.

Bu-lông có thể ăn mòn và khiến xe mất khả năng đánh lái

Lỗi nằm ở bu-lông bên phải dùng để cố định thước lái. Bộ phận này được cho là dễ bị ảnh hưởng bởi hơi ẩm và hiện tượng ăn mòn, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên sử dụng muối rải đường vào mùa đông.

Nếu phần đầu bu-lông bị ăn mòn nghiêm trọng và gãy, thước lái có thể chỉ còn được giữ bởi điểm liên kết còn lại. Trong tình huống tải tác động đủ lớn, hệ thống lái có thể bị hư hỏng và làm mất khả năng kiểm soát hướng di chuyển của xe.

Volkswagen cho biết lỗi có thể khiến người lái nhận thấy những âm thanh bất thường như tiếng lạch cạch hoặc tiếng gõ phát ra từ khu vực cầu trước. Đáng chú ý, vấn đề có khả năng xảy ra khi xe di chuyển ở tốc độ thấp hoặc đang đỗ, bởi khi đó tải tác động lên hệ thống lái có thể tăng cao.

Tại Mỹ, Volkswagen đã xác định 208.724 xe cần được kiểm tra và sửa chữa. Biện pháp khắc phục tương đối đơn giản: thay bu-lông bên phải của thước lái bằng loại mới có lớp phủ chống ăn mòn tốt hơn. Việc thay thế được thực hiện miễn phí tại đại lý.

Quy mô triệu hồi lớn nhưng cách sửa chữa không phức tạp

Điểm đáng chú ý là dù số lượng xe có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn, Volkswagen không phải tiến hành các biện pháp tốn kém như trong vụ Dieselgate. Theo Carscoops, giải pháp chủ yếu là thay thế bu-lông bằng loại có khả năng chống ăn mòn tốt hơn.

Một nguồn tin khác cho biết Volkswagen Group đã công bố triệu hồi 2,86 triệu xe Volkswagen và Audi liên quan đến vấn đề này. Những mẫu xe bị ảnh hưởng gồm Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant, Caddy và Audi Q3, với thời gian sản xuất trải dài nhiều năm. Việc sửa chữa được ước tính có thể mất khoảng một giờ.

Quy mô cuối cùng của chiến dịch trên toàn cầu vẫn phụ thuộc vào quá trình xác định chính xác các thị trường và mẫu xe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu con số gần 4 triệu xe được xác nhận, đây sẽ là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất từng được thực hiện bởi Volkswagen Group kể từ sau Dieselgate.