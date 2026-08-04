Mercedes-Benz thừa nhận khách hàng đã đúng, sẽ đưa nút bấm vật lý trở lại

Mercedes-Benz thay đổi quan điểm về nội thất số hóa

Mercedes-Benz là một trong những hãng xe tiên phong theo đuổi khoang lái kỹ thuật số với các màn hình cỡ lớn như MBUX Hyperscreen. Tuy nhiên, hãng hiện xác nhận sẽ đưa nhiều nút bấm vật lý trở lại trên các mẫu xe tương lai.

Mercedes là một trong những hãng xe nhiệt tình nhất trong việc ứng dụng màn hình vào nội thất xe, đỉnh cao là hệ thống thông tin giải trí MBUX Hyperscreen và Superscreen , có thể trải rộng khắp bảng điều khiển. Diện tích màn hình kỹ thuật số lớn như vậy lại làm giảm bớt các nút bấm truyền thống, điều mà không phải tất cả khách hàng đều hài lòng.

Giờ đây, CEO Ola Källenius thừa nhận ngành công nghiệp ô tô có thể đã đi quá xa trong việc loại bỏ các nút điều khiển vật lý. Theo lãnh đạo Mercedes-Benz, dữ liệu thu thập từ người dùng cùng các cuộc khảo sát cho thấy khách hàng rất thích màn hình lớn và các tính năng thông minh, nhưng đồng thời cũng mong muốn có các phím cứng dành cho những thao tác thường xuyên như điều chỉnh điều hòa, âm lượng hay một số chức năng điều khiển nhanh. Hãng cho biết những nút bấm này sẽ được tích hợp hài hòa với màn hình thay vì quay trở lại thiết kế truyền thống hoàn toàn.

“Đôi khi bạn quá vội vàng và sử dụng công nghệ chỉ vì mục đích công nghệ mà quên mất khách hàng" - Källenius cho biết. Mercedes đã khôi phục lại các nút điều khiển vật lý trên vô lăng và ông hứa rằng thương hiệu sẽ tiếp tục đưa các nút bấm trở lại ở những nơi cần thiết.

Mercedes là một trong những hãng xe nhiệt tình nhất trong việc ứng dụng màn hình vào nội thất xe

Trải nghiệm người dùng và an toàn được đặt lên hàng đầu

Mercedes-Benz thừa nhận việc đưa quá nhiều chức năng lên màn hình cảm ứng khiến người lái phải rời mắt khỏi đường lâu hơn khi thao tác. Chính vì vậy, các nút bấm vật lý được xem là giải pháp giúp việc điều khiển trực quan và an toàn hơn.

Theo hãng, màn hình lớn vẫn là điểm nhấn của khoang lái hiện đại, nhưng các chức năng quan trọng sẽ có phím điều khiển riêng để người dùng dễ thao tác mà không cần mở nhiều lớp menu. Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng mới của nhiều tổ chức đánh giá an toàn xe, trong đó khuyến khích các nhà sản xuất duy trì các nút điều khiển vật lý cho những tính năng thiết yếu.

Không chỉ Mercedes, nhiều hãng xe cũng đang quay lại với nút bấm truyền thống

Mercedes-Benz không phải là nhà sản xuất duy nhất thay đổi chiến lược. Những năm gần đây, Volkswagen, Audi, Hyundai cùng một số thương hiệu khác cũng tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng nút bấm vật lý sau khi nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng.

Điều này cho thấy ngành công nghiệp ô tô đang dần chuyển từ xu hướng “mọi thứ trên màn hình” sang cách tiếp cận cân bằng hơn, kết hợp giữa công nghệ số và các phím điều khiển truyền thống nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.