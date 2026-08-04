English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mercedes-Benz thừa nhận khách hàng đã đúng, sẽ đưa nút bấm vật lý trở lại

Thứ Ba, 06:00, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều năm theo đuổi triết lý nội thất tối giản với màn hình cảm ứng cỡ lớn, Mercedes-Benz xác nhận sẽ đưa các nút bấm vật lý trở lại trên những mẫu xe thế hệ mới. Quyết định này được đưa ra sau khi hãng phân tích dữ liệu sử dụng thực tế và lắng nghe phản hồi từ khách hàng.

Mercedes-Benz thay đổi quan điểm về nội thất số hóa

Mercedes-Benz là một trong những hãng xe tiên phong theo đuổi khoang lái kỹ thuật số với các màn hình cỡ lớn như MBUX Hyperscreen. Tuy nhiên, hãng hiện xác nhận sẽ đưa nhiều nút bấm vật lý trở lại trên các mẫu xe tương lai.

Mercedes là một trong những hãng xe nhiệt tình nhất trong việc ứng dụng màn hình vào nội thất xe, đỉnh cao là hệ thống thông tin giải trí MBUX Hyperscreen và Superscreen , có thể trải rộng khắp bảng điều khiển. Diện tích màn hình kỹ thuật số lớn như vậy lại làm giảm bớt các nút bấm truyền thống, điều mà không phải tất cả khách hàng đều hài lòng.

mercedes-benz thua nhan khach hang da dung, se dua nut bam vat ly tro lai hinh anh 1

Giờ đây, CEO Ola Källenius thừa nhận ngành công nghiệp ô tô có thể đã đi quá xa trong việc loại bỏ các nút điều khiển vật lý. Theo lãnh đạo Mercedes-Benz, dữ liệu thu thập từ người dùng cùng các cuộc khảo sát cho thấy khách hàng rất thích màn hình lớn và các tính năng thông minh, nhưng đồng thời cũng mong muốn có các phím cứng dành cho những thao tác thường xuyên như điều chỉnh điều hòa, âm lượng hay một số chức năng điều khiển nhanh.  Hãng cho biết những nút bấm này sẽ được tích hợp hài hòa với màn hình thay vì quay trở lại thiết kế truyền thống hoàn toàn. 

“Đôi khi bạn quá vội vàng và sử dụng công nghệ chỉ vì mục đích công nghệ mà quên mất khách hàng" - Källenius cho biết. Mercedes đã khôi phục lại các nút điều khiển vật lý trên vô lăng và ông hứa rằng thương hiệu sẽ tiếp tục đưa các nút bấm trở lại ở những nơi cần thiết.

mercedes-benz thua nhan khach hang da dung, se dua nut bam vat ly tro lai hinh anh 2
Mercedes là một trong những hãng xe nhiệt tình nhất trong việc ứng dụng màn hình vào nội thất xe

Trải nghiệm người dùng và an toàn được đặt lên hàng đầu

Mercedes-Benz thừa nhận việc đưa quá nhiều chức năng lên màn hình cảm ứng khiến người lái phải rời mắt khỏi đường lâu hơn khi thao tác. Chính vì vậy, các nút bấm vật lý được xem là giải pháp giúp việc điều khiển trực quan và an toàn hơn.

Theo hãng, màn hình lớn vẫn là điểm nhấn của khoang lái hiện đại, nhưng các chức năng quan trọng sẽ có phím điều khiển riêng để người dùng dễ thao tác mà không cần mở nhiều lớp menu. Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng mới của nhiều tổ chức đánh giá an toàn xe, trong đó khuyến khích các nhà sản xuất duy trì các nút điều khiển vật lý cho những tính năng thiết yếu. 

mercedes-benz thua nhan khach hang da dung, se dua nut bam vat ly tro lai hinh anh 3

Không chỉ Mercedes, nhiều hãng xe cũng đang quay lại với nút bấm truyền thống

Mercedes-Benz không phải là nhà sản xuất duy nhất thay đổi chiến lược. Những năm gần đây, Volkswagen, Audi, Hyundai cùng một số thương hiệu khác cũng tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng nút bấm vật lý sau khi nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng.

Điều này cho thấy ngành công nghiệp ô tô đang dần chuyển từ xu hướng “mọi thứ trên màn hình” sang cách tiếp cận cân bằng hơn, kết hợp giữa công nghệ số và các phím điều khiển truyền thống nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày. 

mercedes-benz thua nhan khach hang da dung, se dua nut bam vat ly tro lai hinh anh 4

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thị trường ô tô tháng 7: Bùng nổ loạt tân binh từ xe điện giá rẻ đến SUV hạng sang
Thị trường ô tô tháng 7: Bùng nổ loạt tân binh từ xe điện giá rẻ đến SUV hạng sang

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam tháng 7 biến động mạnh với hàng loạt xe mới gia nhập. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các mẫu ô tô điện giá rẻ dưới 200 triệu đồng cạnh tranh trực tiếp cùng dàn SUV hạng sang giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Thị trường ô tô tháng 7: Bùng nổ loạt tân binh từ xe điện giá rẻ đến SUV hạng sang

Thị trường ô tô tháng 7: Bùng nổ loạt tân binh từ xe điện giá rẻ đến SUV hạng sang

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam tháng 7 biến động mạnh với hàng loạt xe mới gia nhập. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các mẫu ô tô điện giá rẻ dưới 200 triệu đồng cạnh tranh trực tiếp cùng dàn SUV hạng sang giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLA 2028 chính thức trình làng, lần đầu có cả Hybrid và thuần điện
Mercedes-Benz GLA 2028 chính thức trình làng, lần đầu có cả Hybrid và thuần điện

VOV.VN - Mercedes-Benz đã chính thức trình làng GLA thế hệ hoàn toàn mới dành cho đời xe 2028 với sự thay đổi toàn diện về thiết kế, nền tảng, công nghệ và hệ truyền động. Lần đầu, Mercedes-Benz GLA 2028 có cả phiên bản Hybrid và thuần điện.

Mercedes-Benz GLA 2028 chính thức trình làng, lần đầu có cả Hybrid và thuần điện

Mercedes-Benz GLA 2028 chính thức trình làng, lần đầu có cả Hybrid và thuần điện

VOV.VN - Mercedes-Benz đã chính thức trình làng GLA thế hệ hoàn toàn mới dành cho đời xe 2028 với sự thay đổi toàn diện về thiết kế, nền tảng, công nghệ và hệ truyền động. Lần đầu, Mercedes-Benz GLA 2028 có cả phiên bản Hybrid và thuần điện.

Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam
Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam

VOV.VN - Toyota Veloz Hybrid chính thức xuất hiện tại GIIAS 2026 với hệ truyền động Hybrid 1.5L, công suất kết hợp 111 mã lực và giá bán từ 303 triệu rupiah (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam

Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam

VOV.VN - Toyota Veloz Hybrid chính thức xuất hiện tại GIIAS 2026 với hệ truyền động Hybrid 1.5L, công suất kết hợp 111 mã lực và giá bán từ 303 triệu rupiah (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất
Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất

VOV.VN - Theo quy định về vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp được vượt về bên phải); Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt,...

Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất

Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất

VOV.VN - Theo quy định về vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp được vượt về bên phải); Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt,...

Bất chấp làn sóng xe điện mở rộng, xe xăng vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc
Bất chấp làn sóng xe điện mở rộng, xe xăng vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc

VOV.VN - Thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đa dạng hóa với làn sóng xe điện (EV) ngày càng mở rộng, nhưng xe máy sử dụng động cơ đốt trong (ICE) vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, khẳng định vị thế không thể thay thế trong đời sống của số đông người Việt.

Bất chấp làn sóng xe điện mở rộng, xe xăng vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc

Bất chấp làn sóng xe điện mở rộng, xe xăng vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc

VOV.VN - Thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đa dạng hóa với làn sóng xe điện (EV) ngày càng mở rộng, nhưng xe máy sử dụng động cơ đốt trong (ICE) vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, khẳng định vị thế không thể thay thế trong đời sống của số đông người Việt.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn