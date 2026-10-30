Mercedes-Benz Việt Nam khai màn triển lãm với loạt xe điện hóa mới

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức giới thiệu Triển lãm trưng bày và trải nghiệm “The Icons, Electrified” tại Thủ Thiêm Riverstage – Công viên Bờ sông Thủ Thiêm (TP.HCM). Triển lãm mở cửa tự do đón khách tham quan từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11/2026, tạo dấu ấn với 5 mẫu xe điện hóa mới, đồng thời quy tụ dàn xe sang trị giá hơn 100 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm 140 năm di sản thương hiệu.

Triển lãm của Mercedes-Benz Việt Nam có quy mô diện tích hơn 3.000 m2 bên bờ sông Sài Gòn

Triển lãm có quy mô diện tích hơn 3.000 m2 bên bờ sông Sài Gòn, với tâm điểm là mẫu sedan thuần điện thể thao CLA 200 Electric mang ngôn ngữ thiết kế tương lai, được công bố mức giá bán lẻ 1,59 tỷ đồng. Song song đó, phân khúc Hybrid sạc điện (PHEV) đón nhận những nâng cấp chiến lược với sự góp mặt của mẫu SUV GLC 350 e 4MATIC giá 2,999 tỷ đồng và mẫu sedan E 350 e giá 3,399 tỷ đồng.

Dải sản phẩm S-Class và Mercedes-Maybach mang đến các lựa chọn hệ truyền động đa dạng từ động cơ xăng truyền thống đến công nghệ PHEV. Cụ thể, mẫu sedan cỡ lớn S 450 4MATIC FL có giá 5,429 tỷ đồng, trong khi bản PHEV S 580 e 4MATIC FL được niêm yết ở mức 6,189 tỷ đồng. Hai đại diện siêu sang Maybach S 480 FL và Maybach S 580 e FL có giá bán lần lượt là 8,639 tỷ đồng và 8,899 tỷ đồng.

Không gian triển lãm còn tích hợp các yếu tố nghệ thuật với 3 đêm mini-show âm nhạc từ các nghệ sĩ Bùi Lan Hương, Trang Pháp và WEAN.

Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt GLS 450 4MATIC FL Edition 140 với mức giá 6,068 tỷ đồng. Sự góp mặt của hơn 20 mẫu xe trưng bày nổi bật như Mercedes-Maybach GLS hay Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE đã nâng tổng giá trị dàn xe tại sự kiện vượt mốc 100 tỷ đồng.

Bên cạnh khu vực trưng bày, “The Icons, Electrified” mang đến hoạt động trải nghiệm lái thử với hơn 10 mẫu xe sẵn sàng. Khách đăng ký tại chỗ còn có cơ hội trải nghiệm màn xoay xe 360 độ đặc trưng cùng chuyên gia trên mẫu địa hình thuần điện G 580.

Triển lãm có quy mô diện tích hơn 3.000 m2 bên bờ sông Sài Gòn, với tâm điểm là mẫu sedan thuần điện thể thao CLA 200 Electric mang ngôn ngữ thiết kế tương lai

Không gian triển lãm còn tích hợp các yếu tố nghệ thuật với 3 đêm mini-show âm nhạc từ các nghệ sĩ Bùi Lan Hương, Trang Pháp và WEAN. Nhân mốc 140 năm kể từ ngày Carl Benz đăng ký bằng sáng chế ô tô đầu tiên (1886 – 2026), khu vực Heritage Exhibition cũng tái hiện các cột mốc lịch sử phát triển của thương hiệu.