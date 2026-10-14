Thương hiệu ô tô Trung Quốc chiếm 1/3 danh sách tham dự

Triển lãm ô tô Paris Motor Show 2026 khai mạc tại Pháp vào ngày 12/10, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô châu Âu phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Theo Reuters, có khoảng 60 thương hiệu ô tô trong tổng số 100 đơn vị trưng bày tại sự kiện năm nay. Đáng chú ý, 20 thương hiệu trong số đó đến từ Trung Quốc, tương đương khoảng một phần ba tổng số hãng xe tham gia. Con số này tăng gấp đôi so với kỳ triển lãm năm 2024, khi có 10 thương hiệu Trung Quốc góp mặt. (Carscoops⁠)

Trong nhóm thương hiệu đã có sự hiện diện tại châu Âu, những cái tên đáng chú ý gồm BYD, Geely, Chery, Jaecoo và Leapmotor. Bên cạnh đó, triển lãm năm nay còn có sự tham gia của nhiều thương hiệu khác như Li Auto, Aito, Aion, 212 và Avatr.

Thương hiệu ô tô Trung Quốc chiếm 1/3 danh sách tham dự Triển lãm ô tô Paris Motor Show 2026

Việc ngày càng nhiều hãng xe Trung Quốc xuất hiện tại một trong những triển lãm ô tô lâu đời của châu Âu cho thấy chiến lược mở rộng thị trường quốc tế đang được đẩy mạnh. Thay vì chỉ tập trung vào thị trường nội địa, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tìm cách tiếp cận khách hàng châu Âu thông qua những sản phẩm có mức giá cạnh tranh, công nghệ hiện đại và nhiều lựa chọn hệ truyền động.

Xe điện và Hybrid trở thành trọng tâm mở rộng thị trường

Một điểm đáng chú ý là các thương hiệu Trung Quốc không chỉ mang đến Paris những mẫu xe thuần điện mà còn đẩy mạnh các dòng Hybrid và Hybrid sạc ngoài.

Trước những mức thuế bổ sung của Liên minh châu Âu đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, nhiều hãng xe đã tăng cường phát triển và xuất khẩu các mẫu xe Hybrid. Xe Hybrid thông thường và một số dòng Hybrid sạc ngoài không thuộc cùng phạm vi áp dụng mức thuế bổ sung dành riêng cho xe điện Trung Quốc tại thời điểm bài viết được đăng tải. Tuy nhiên, chính sách thương mại của EU vẫn có thể thay đổi.

Chiến lược đa dạng hóa hệ truyền động giúp các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt là những người chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe điện. Đây cũng là cách để các hãng xe mở rộng doanh số trong bối cảnh chính sách hỗ trợ và điều kiện sử dụng xe điện khác nhau giữa các thị trường châu Âu.

Aito và Avatr là hai trong số những thương hiệu đáng chú ý tại triển lãm năm nay. Sự xuất hiện của những cái tên này bên cạnh các hãng đã quen thuộc như BYD và Geely cho thấy danh sách đối thủ của các nhà sản xuất châu Âu đang ngày càng đa dạng.

Tuy nhiên, việc gia tăng số lượng thương hiệu tham dự triển lãm không đồng nghĩa tất cả đều sẽ nhanh chóng đạt được doanh số đáng kể. Khả năng mở rộng mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi, nguồn cung phụ tùng và mức độ nhận diện thương hiệu vẫn là những yếu tố quan trọng khi tiến vào thị trường châu Âu.

Các hãng xe châu Âu tung sản phẩm mới để tăng sức cạnh tranh

Trước sự hiện diện ngày càng lớn của các đối thủ Trung Quốc, những nhà sản xuất ô tô châu Âu cũng chuẩn bị nhiều sản phẩm mới để thu hút khách hàng.

Tại Paris Motor Show 2026, các mẫu xe đáng chú ý dự kiến xuất hiện gồm Audi A2 e-tron, Skoda Peaq, Dacia Striker và Fiat Grizzly. Ngoài các mẫu xe thương mại, những bản concept như Renault E-Space và Citroën 2CV cũng cho thấy các hãng xe châu Âu đang tìm kiếm hướng phát triển mới cho danh mục sản phẩm trong những năm tới.

Đáng chú ý, BMW quyết định không tham dự triển lãm năm nay dù hãng có nhiều sản phẩm mới để giới thiệu, trong đó có 3 Series, iX4 và X5. Điều này phản ánh thực tế rằng các nhà sản xuất ô tô đang có những chiến lược khác nhau trong việc phân bổ nguồn lực cho các triển lãm truyền thống.

Trong khi đó, sự gia tăng của các thương hiệu Trung Quốc khiến Paris Motor Show trở thành nơi thể hiện rõ hơn sự thay đổi trong cán cân cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Các hãng xe lâu đời tại châu Âu không chỉ phải cạnh tranh về giá bán mà còn cần cải thiện tốc độ phát triển sản phẩm, công nghệ điện hóa và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Với 20 thương hiệu Trung Quốc góp mặt, Paris Motor Show 2026 được kỳ vọng sẽ là dịp để đánh giá rõ hơn tham vọng mở rộng thị trường quốc tế của các nhà sản xuất nước này, đồng thời cho thấy cách các thương hiệu châu Âu phản ứng trước sự thay đổi của thị trường.

Dù vậy, mức độ hiện diện tại triển lãm mới chỉ phản ánh một phần chiến lược của các hãng xe. Khả năng duy trì thị phần trong dài hạn vẫn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, giá bán, dịch vụ hậu mãi và sự phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng tại từng quốc gia.