Đối tượng Trần Đức Thọ (SN 1988), trú tại tổ dân phố Đa Hội, phường Phù Khê, TP Bắc Ninh, bị kết án về các tội trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và sử dụng giấy tờ có giá giả. Năm 2018, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Bắc Ninh đã ban hành quyết định thi hành án đối với Thọ.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại, Thọ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/5/2018, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Bắc Ninh ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Quyết định truy nã quốc tế đối với Trần Đức Thọ.

Qua quá trình xác minh, truy tìm, đến ngày 17/3/2023, cơ quan chức năng xác định Trần Đức Thọ đã trốn ra nước ngoài. Văn phòng INTERPOL, Bộ Công an sau đó triển khai các thủ tục, ra quyết định truy nã quốc tế và phối hợp với lực lượng chức năng các nước tổ chức xác minh, truy bắt.

Sau nhiều năm lẩn trốn tại nhiều quốc gia, ngày 30/6/2026, Trần Đức Thọ bị cơ quan chức năng Kyrgyzstan bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào nước này để tiếp tục trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Với sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng Kyrgyzstan, quá trình tiếp nhận, dẫn giải Trần Đức Thọ về Việt Nam được thực hiện chặt chẽ, an toàn, đúng quy định pháp luật.

Hiện Công an TP Bắc Ninh đang hoàn tất các thủ tục để đưa đối tượng đi chấp hành án theo quy định.

Lực lượng chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan bàn giao đối tượng truy nã quốc tế Trần Đức Thọ (đánh dấu X) cho tổ công tác Công an TP Bắc Ninh.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Bắc Ninh dẫn độ đối tượng truy nã quốc tế Trần Đức Thọ (đánh dấu X) từ Kyrgyzstan về Việt Nam.

Việc bắt giữ, dẫn độ thành công Trần Đức Thọ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TP Bắc Ninh trong công tác truy bắt đối tượng truy nã, nhất là những trường hợp lợi dụng địa bàn nước ngoài để lẩn trốn, trốn tránh việc chấp hành bản án.

Thời gian tới, Công an TP Bắc Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng trong xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, đặc biệt là các đối tượng trốn ra nước ngoài, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và giữ vững an ninh trật tự.